“Il Padrone – Storia di una manipolazione, Storia di una tragedia” – incontro con l’autore a Campello sul Clitunno

  • Redazione
  • Agosto 25, 2025
  • Campello sul Clitunno
    • Sabato 30 agosto, alle ore 17.00 presso l’Auditorium “A. Pacifici” di Campello sul Clitunno, è in programma la presentazione del libro “Il Padrone – Storia di una manipolazione, Storia di una tragedia” (Faust Edizioni)  scritto dal noto avvocato Nicodemo Gentile, tra i legali più impegnati in difesa di donne vittime di violenza o dei famigliari di coloro che sono scomparse.

    Un impegno, quello dell’avvocato di origine calabrese ma ormai umbro di adozione, che si traduce nel rivestire da tempo anche il ruolo di presidente dell’Associazione “Penelope”, nata nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa, scomparsa a Potenza nel 1993 e il cui corpo venne rinvenuto 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, per dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico.

    Ha presenziato ai più importanti processi che hanno avuto grande rilievo sulle cronache nazionali, come quelli per l’omicidio di Meredith Kercher, Melania Rea, Sarah Scazzi, dei fidanzati di Pordenone Trifone e Teresa, di Roberta Ragusa e di Guerrina Piscaglia.

    Con “Il Padrone”, ripercorre la tragedia dell’indimenticata Sara Di Pietrantonio, di appena 22 anni, strangolata e bruciata dall’ex fidanzato Vincenzo Paduano sul quale la Corte di Cassazione ha definitivamente sentenziato l’ergastolo.

    Nicodemo Gentile è al suo quarto libro, sempre per Edizioni Faust, dopo “Laggiù tra il ferro– Storie di vita, storie di reclusi”, “Nella terra del niente. Storie di scomparse, storie di famiglie”, Nulla è come appare. Storie di delitti, storie di accertamenti tecnici”.

    Dopo il saluto della sindaca Simonetta Scarabottini, l’avvocato Gentile affronterà non solo il caso di Sara Di Pietrantonio ma della piaga dei femminicidi e della violenza di genere.  A moderare l’incontro con l’autore sarà il giornalista Carlo Ceraso.

     

    L’ingresso all’evento è gratuito e fino ad esaurimento dei posti.

