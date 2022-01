Il nuovo prezzario regionale delle opere edili e le novita’ introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di Superbonus: webinair gratuito di Confartigianato Imprese Perugia

Venerdì 28 gennaio. Ecco come partecipare

Confartigianato Imprese Perugia ha organizzato un webinar gratuito che si terra’ venerdì 28 Gennaio 2022 a partire dalle ore 17,30 per approfondire il nuovo prezzario regionale delle opere edili (in vigore dal 1 gennaio 2022) e le novita’ introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di Superbonus.

L’evento che si svolgera’ in modalità’ telematica sulla piattaforma Microsoft Teams è aperto a tutti gli operatori del settore edile e rientra nel compito dell’Associazione di facilitare il lavoro degli imprenditori, fornendo loro tutte le novità’ che stanno investendo il settore edile ed indicando loro la via percorribile per ottimizzare il loro business.

I relatori del webinar saranno l’ing. Patrizia Macaluso, Regione Umbria, e l’arch. Paolo Moressoni. RPT Umbria.

Per ricevere il link di accesso si prega inviare una mail a felicita.grisanti@confartigianatoperugia.com entro il 27.01.2022

Per ulteriori informazioni si può’ contattare Confartigianato Imprese Perugia, 075 9977000.