Il nuovo parco di San Giacomo pronto per essere inaugurato

Verrà inaugurato martedì 8 luglio alle ore 18.30 il nuovo parco di San Giacomo. I lavori di rigenerazione urbana, realizzati dalle ditte Agricola F.lli Annibali s.r.l. e Gardenland di Bocci Novello, sono stati finanziati con il fondo complementare PNRR dedicato alle aree colpite dal sisma, per un importo complessivo di oltre 800.000 euro (precisamente € 830.587,50).



L’obiettivo principale dell’intervento, iniziato nella primavera 2023, è stato il recupero e la rifunzionalizzazione dell’area adiacente il bocciodromo, in stato di abbandono e scarsamente utilizzata, creando nuovi spazi a servizio della comunità.



Il fine è stato quindi quello di migliorare l’accessibilità e la qualità degli spazi aperti pubblici, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale attraverso scelte progettuali, l’utilizzo di materiali e l’impiego di tecnologie green. Per quanto riguarda l’area giochi per bambini, dedicata alle diverse fasce di età dei più piccoli, il progetto ha previsto ad esempio l’utilizzo di una specifica tipologia di materiali realizzati secondo i principi dell’economica circolare (CAM) e nel rispetto del Green Public Procurement (GGP).



Più nello specifico l’intervento ha consentito la realizzazione di nuove sedute in pietra di travertino, la pavimentazione in masselli, i percorsi pedonali interni e l’area giochi in pavimentazione anti-trauma. Non solo. Insieme alla sistemazione delle alberature e al nuovo sistema di illuminazione pubblica al led, sono stati realizzati un campo di padel (i fari di illuminazione ne garantiranno l’utilizzo anche nelle ore notturne) ed un campo di volley (sfruttabile anche come area polivalente), sono stati istallati nuovi elementi di arredo urbano (panchine e cestini porta rifiuti per la raccolta differenziata) e sono stati realizzati l’impianto di irrigazione e la nuova pavimentazione del parcheggio di via San Marino con la relativa segnaletica orizzontale e verticale.



“Rigenerare e recuperare quest’area ha significato restituire alla comunità di San Giacomo uno spazio vivibile, nuovo, migliorato – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Quella che prima era una zona non utilizzata ed in condizione di degrado, tra l’altro centrale rispetto all’abitato ed in prossimità dei servizi più importanti come la chiesa, la scuola elementare ed il bocciodromo, oggi torna a svolgere la sua funzione di luogo aggregativo per la comunità di San Giacomo, a disposizione di tutti, dai più piccoli ai più anziani, con tutte le funzioni proprie di un parco ed un percorso pedonale interno che collega il parcheggio di via San Marino con la scuola e il bocciodromo. Ringrazio i tecnici del Comune per la professionalità con cui hanno seguito l’iter progettuale e l’esecuzione dell’intervento e le ditte coinvolte per l’attenzione con cui hanno lavorato in questi mesi”.