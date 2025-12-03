“Il naso rosso delle storie”, sesto appuntamento del Progetto Leggimi e… leggimi ancora!

    • Il naso rosso delle storieè il sesto appuntamento del Progetto Leggimi e… leggimi ancora! che si terrà martedì 9 dicembre alle ore 17.00, presso la scuola dell’infanzia Collodi, in via Tito Sinibaldi n. 59.

     

    Tra le letture proposte: 

    Camillo e il regalo di Natale”: un giorno d’inverno Camillo fa una passeggiata con l’orsetto Gustavo. All’improvviso piove un pacchetto dal cielo. Camillo lo raccoglie, guarda in su e vede una slitta volare via. E la rincorre nella neve alta, nei boschi fitti fitti che pullulano di animali selvaggi, su e giù per le montagne e lungo il fiume … Una storia di Natale tenerissima, da godersi pagina per pagina nei giorni più magici dell’anno.

     

    Il Natale di Pimpa”: un libro tattile che ci farà scoprire cosa accade a Natale a casa di Armando e la Pimpa.

     

    L’aiutante di Babbo Natale”: Mio ha un desiderio, aiutare Babbo Natale! Si esercita ogni giorno a guidare la slitta e ad attraversare le stanze senza fare rumore. Quando arriva il grande giorno, Babbo Natale accetta il suo aiuto. Riuscirà Mio a compiere la sua missione? Un’avventura piena di imprevisti, dove lo spirito del Natale è una magia gentile.

     

    Le letture per bambini da 0 a 6 anni e, a seguire, l’attività laboratoriale saranno a cura dei bibliotecari, delle insegnanti delle scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico e delle educatrici degli asili nido comunali.

     

    Leggimi e… Leggimi ancora!“, giunto alla terza edizione, è un progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni, organizzato dalla Biblioteca comunale “G. Carducci” e dal 2° Circolo Didattico di Spoleto, partner del Patto locale della lettura e inserito nel Programma Nati per Leggere.

     

    Gli incontri successivi si terranno secondo il seguente calendario:

        • Giovedì 8 gennaio 2026, ore 17.00 – Scuola dell’infanzia Protte – “CALZE DOLCI… CALZE DI LANA”

     

        • Giovedì 14 maggio 2026, ore 17.00 –  Biblioteca comunale – IL “PONTE” DELLE VOCI 

