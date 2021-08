Il Movimento 5 Stelle appoggia la candidatura a sindaco di Andrea Sisti

La nota del Meetup di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Meetup Spoleto 5 Stelle, come già anticipato nella scorsa ed unica nota, ha deciso spontaneamente di non partecipare al “toto-nomi” dei candidati sindaco al suon di comunicati stampa. Con trasparenza abbiamo intrapreso la strada del dialogo e della partecipazione con tutte le forze politiche che hanno voluto confrontarsi con noi.

“Un passo indietro per farne tre avanti insieme”, era il titolo della nostra nota dove chiedevamo l’apertura di un percorso che vedeva le componenti dello Spazio Civico e del centro sinistra insieme alla nostra. Una strada che abbiamo sempre richiesto con determinazione perché convinti della bontà della proposta.

Questa volontà è stata accolta favorevolmente da Andrea Sisti (Civici Per), il quale oggi annuncia la sua candidatura a sindaco. Per tale motivo, in un quadro che ci vede alternativi alle destre e disposti ad evitare ogni frammentazione, accogliamo favorevolmente la sua disponibilità. Come Meetup Spoleto 5 Stelle, e con tutti i referenti del MoViMento 5 Stelle Umbria, siamo fin da subito pronti a lavorare a questo ambizioso progetto per la città.