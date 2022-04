Il Motoclub Spoleto trionfa in America

Enea Bastianini e Danilo Petrucci tengono alto il nome del sodalizio spoletino

What a week end, direbbero gli americani, e lo diciamo anche noi pensando alle prestazioni dei piloti tesserati dal Motoclub Spoleto! Enea Bastianini non solo vince la sua seconda gara in classe regina, ma torna in Europa anche da leader di classifica! Ma il pilota del team Gresini non è stato il solo a tenere alto il nome del Motoclub, al debutto nel MotoAmerica infatti Danilo Petrucci ha sbaragliato la concorrenza vincendo entrambe le gare in programma, prima di lui avevano vinto negli States solo Gramigni e Zanetti. Week end sfortunato invece per Alberto Surra costretto a dare forfait ancora prima della gara per una caduta che gli ha causato la frattura dello scafoide, Alberto si opererà immediatamente al rientro in Italia, per poter essere al più presto di nuovo in pista.

Tante le gare anche in Europa, dove nel fine settimana ha preso il via il mondiale Sbk, Andrea Locatelli è ripartito in questo 2022 con due quinti posti in Sbk, mentre Gariele Ruiu, ha chiuso la 3 giorni ad Aragon con un 17° posto come miglior risultato delle 3 gare in programma, nota di colore positiva per il vincitore del National Trophy 1000 del 2021, Roberto Tamburini, che passato al mondiale Sbk ha mostrato il suo valore raccogliendo i primi punti stagionali grazie al 14° posto ottenuto in gara 2! Meno fortunati sono stati Leonardo Taccini nel mondiale 600 e Gabriele Mastroluca in 300, per tutti rivincita nel fine settimana del 22 al 24 aprile ad Assen per la Sbk, mentre nello stesso week end il motomondiale dagli Usa sbarcherà nel vecchio continente a Portimao.