Il Montegabbione tiene un tempo e poi crolla davanti alla freschezza della Ducato. Il ricordo di Eleonora

  • Redazione
  • Novembre 16, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 51

    • Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Paolino. All. De Moraes

    Montegabbione: Babei C., Babei Daniel, Babei Danut, Babei M., Babei V., Bianchini, Bindar, Castorri, Gulu, Stella All. Caciotto.

    Arbitri: Marzolini di Gubbio e Piomboni di Città di Castello (Possanzini di Foligno)

    Primo tempo (3-2): 6’ Babei M., 11’ Vasilache, 14’ Babei M., 16’ Tanabe, 18’ Paloni

    Secondo tempo (16-2): 2’ Vasilache, 4’ Tanabe, 5’ Tacchilei, 6’ Giusti, 7’ Vitinho, 8’e 10’ Botteghin, 11’ Vitinho, 12’ Botteghin, 13’ Rosi, 16’ Baratta 18’ e 19’ Paloni

               Non è stato sicuramente il solito sabato pomeriggio di futsal allegro quello andato in scena al PalaRota. Il match Ducato Futsal-Montegabbione è concomitante con il funerale della giovane Eleonora, figlia di Renzo Berti, professionista dell’informazione e amico della società del presidente Zicavo: una delegazione di via Finlandia è presente in chiesa; sul parquet, grazie alla collaborazione della società avversaria, la federazione acconsente ad un minuto di raccoglimento per ricordare una ragazza di Spoleto, volata via troppo presto.

               Sul campo è match vero, ma solo per un tempo, proprio come l’anno scorso. Il Montegabbione tiene sulle spine a lungo la Ducato, passando meritatamente in vantaggio per due volte. Gli spoletini non si scompongono e tengono botta, pur dovendo fare a meno dell’acciaccato Cocco. Già sul finire del primo tempo si vede il calo degli ospiti, che subiscono la verve di Tanabe e Paloni, usciti dalla panchina. E, sul 3-2, un palo di Rosi e un miracolo di Catalin Babei su Botteghin, impediscono che il divario sul tabellone si allarghi.

               La ripresa (come si evince dall’eloquente tabellino) è un monologo degli spoletini, con il Montegabbione che non riesce a segnare, anche per la bravura del subentrato Paolino, e che subisce le folate prepotenti in contropiede dei padroni di casa. In vista dell’inizio della stagione della under 19, bene anche le giocate di Baratta (un assist e un gol).

               Ducato che rimonta qualche punto in classifica e che, con fiducia, è attesa dalla temibile trasferta di sabato prossimo in casa della Gadtch, seconda della classe.

    Share

    Articolo precedente

    Ottimi risultati del Karate Calzola al Campionato nazionale assoluto U.I.K.

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....