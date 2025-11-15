Il Montegabbione tiene un tempo e poi crolla davanti alla freschezza della Ducato. Il ricordo di Eleonora

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Paolino. All. De Moraes

Montegabbione: Babei C., Babei Daniel, Babei Danut, Babei M., Babei V., Bianchini, Bindar, Castorri, Gulu, Stella All. Caciotto.

Arbitri: Marzolini di Gubbio e Piomboni di Città di Castello (Possanzini di Foligno)

Primo tempo (3-2): 6’ Babei M., 11’ Vasilache, 14’ Babei M., 16’ Tanabe, 18’ Paloni

Secondo tempo (16-2): 2’ Vasilache, 4’ Tanabe, 5’ Tacchilei, 6’ Giusti, 7’ Vitinho, 8’e 10’ Botteghin, 11’ Vitinho, 12’ Botteghin, 13’ Rosi, 16’ Baratta 18’ e 19’ Paloni

Non è stato sicuramente il solito sabato pomeriggio di futsal allegro quello andato in scena al PalaRota. Il match Ducato Futsal-Montegabbione è concomitante con il funerale della giovane Eleonora, figlia di Renzo Berti, professionista dell’informazione e amico della società del presidente Zicavo: una delegazione di via Finlandia è presente in chiesa; sul parquet, grazie alla collaborazione della società avversaria, la federazione acconsente ad un minuto di raccoglimento per ricordare una ragazza di Spoleto, volata via troppo presto.

Sul campo è match vero, ma solo per un tempo, proprio come l’anno scorso. Il Montegabbione tiene sulle spine a lungo la Ducato, passando meritatamente in vantaggio per due volte. Gli spoletini non si scompongono e tengono botta, pur dovendo fare a meno dell’acciaccato Cocco. Già sul finire del primo tempo si vede il calo degli ospiti, che subiscono la verve di Tanabe e Paloni, usciti dalla panchina. E, sul 3-2, un palo di Rosi e un miracolo di Catalin Babei su Botteghin, impediscono che il divario sul tabellone si allarghi.

La ripresa (come si evince dall’eloquente tabellino) è un monologo degli spoletini, con il Montegabbione che non riesce a segnare, anche per la bravura del subentrato Paolino, e che subisce le folate prepotenti in contropiede dei padroni di casa. In vista dell’inizio della stagione della under 19, bene anche le giocate di Baratta (un assist e un gol).

Ducato che rimonta qualche punto in classifica e che, con fiducia, è attesa dalla temibile trasferta di sabato prossimo in casa della Gadtch, seconda della classe.