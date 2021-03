Il mondo Horeca si unisce a commercianti e tassisti, in corteo venerdì 26 marzo a Perugia

Dopo 1 anno di Pandemia nulla è cambiato. Bisogna al più presto trovare la giusta soluzione. Continuano a pagare tasse, contributi, utenze, sono sfiniti e non solo a livello economico per le mancate entrate ma soprattutto sotto con pesanti ripercussioni sull’aspetto psicologico . I Ristoratori , i commercianti e i tassisti hanno deciso di riunirsi per una maniestazioner nazionale di protesta contro le misure messe in campo dal governo Draghi. La mobilitazione coinvolgerà diverse città italiane: Torino, Napoli, Roma, Firenze e anche Perugia, dove il corteo mobile di taxi e ristoratori partirà alle 14 da piazzale Umbria Jazz per concludersi in Piazza IV Novembre.





“Abbiamo deciso di tornare nelle piazze , unendoci ai tassisti e ai commercianti in questa legittima protesta”, cosi Virgilio La Penna, coordinatore di Tni Horeca Italia per l’Umbria – è una delusione , dopo un anno di pandemia , nulla è cambiato. Ancora una volta siamo stati presi in giro da tutte le forze politiche. Il Governo deve risarcire i danni subiti dalla nostre aziende, dovute alla chiusure e alle restrizioni anti contagio. Abbiamo fatto ricorso, contro la presidenza del Consiglio e attendiamo l’udienza del 4 giugno, continua La Penna. Siamo conviti che arriveranno briciole , totalmente insufficienti a salvare le nostre imprese. Intanto continuiamo a pagare tasse, contribuiti, utenze e non ce la facciamo più”.



Rosario Murro