Il Miriano sulla strada della rimonta della Ducato Futsal

Nell’anticipo di domani sera, richiesta un’altra prova di maturità per la Ducato Futsal che, ...
La città di Spoleto si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della ...
Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 3 ...
Vent’anni possono sembrare un tempo breve per misurare l’impatto di una struttura sanitaria. Eppure, ...
Ci sia aspettava un match ad altissima intensità e così è stato: come era ...
Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino albanese – ...
Sono tre gli appuntamenti in programma questa settimana alla Biblioteca comunale “G. Carducci” di ...
La Ternana sfiora l’impresa, vince nei 90 minuti, lotta fino all’ultimo rigore, ma deve ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Le società scientifiche pediatriche e neonatologiche, silenti fino ad ora ...
Disagi alla viabilità lungo la strada statale 3 “Flaminia”, provvisoriamente chiusa in entrambe le ...
A S. Brizio di Spoleto, grazie ai fondi straordinari della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ...
Si è tenuta ieri sera, martedì 28 gennaio alle ore 20:15, l’inaugurazione del centro ...
I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato una 30enne, ...
Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: “Gesto di responsabilità istituzionale e di attenzione…per aprire un confronto ...
Lascia un commento