Il Miriano sulla strada della rimonta della Ducato Futsal

Nell’anticipo di domani sera, richiesta un’altra prova di maturità per la Ducato Futsal che, sul campo di Miriano, in casa di una buona squadra in piena corsa per la salvezza, ha la necessità di continuare a fare punti per rimanere agganciata al treno dei play off. Molte sono le insidie del match: sicuramente il freddo del dopocena ed il sintetico del campo che ospiterà la partita, ma soprattutto un’avversaria che, a dispetto della classifica, ha sempre giocato buoni incontri, l’ultimo dei quali sabato scorso in casa della capolista Monteleone, con un primo tempo chiuso solo sul 2-1. All’andata finì 7-3 per Rosi e compagni, ma all’intervallo il punteggio era 3-1 per il Miriano. Ci vorrà quindi la migliore Ducato, in cui sembra improbabile il recupero di Cocco e Trapasso; attacco sulle spalle di Vitinho (nella foto ndr) che, al rientro dalla squalifica di una giornata, avrà una gran voglia di fare bene.

Appuntamento alle ore 21 sul campo di Miriano.