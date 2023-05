Il mio cane legge ancora le poesie. Spettacolo di Attilio Fontana

Cinema Sala Frau, V enerdì 19 maggio alle ore 21.00

Venerdì 19 maggio alle 21.00 al Cinema Sala Frau di Spoleto, Attilio Fontana presenterà “Il mio cane legge ancora le poesie”, un ritorno live dell’attore, cantante e compositore romano in un evento è organizzato da cinema Sala Frau, associazione WoWo e Anthill Booking.

L’ingresso è a pagamento al costo di € 8,00 e i biglietti possono essere acquistati su Liveticket https://bit.ly/42FTnH9

Quello proposto sarà un concerto spettacolo interattivo dove protagonista sarà il pubblico che di volta in volta sceglierà la scaletta delle canzoni che verranno eseguite. Le storie si mescolano alle canzoni, a disegni dell’artista, a pezzi di scenografia, il tutto arricchito da risate, ironia e momenti emozionali che coinvolgeranno i presenti accompagnandoli in un viaggio per esorcizzare i naufragi che ognuno ha dovuto affrontare.

Trentanove anni, attore, cantante e compositore, campione e supercampione del programma “Tale e Quale Show 3”(edizione 2013), dove è tornato tra i protagonisti della finalissima 2014, poco prima di tornare in onda con il film tv “Valentino La Leggenda” di A. Inturri su Rodolfo Valentino.

È stato uno dei protagonisti della terza serie di “Caterina e le sue Figlie 3“ per la regia di Alessandro Benvenuti con Virna Lisi dove era presente nel cast anche nella precedente serie.

In Teatro è stato al fianco di Lorella Cuccarini ne “Il Pianeta Proibito” nel ruolo di Capitan Tempesta diretto da Luca Tomassini ed è di ritorno dal Festival Magna Graecia con lo spettacolo “AGORAFOLLIA “ voluto da Giorgio Albertazzi come unico spettacolo originale del festival interpretato e scritto da Attilio insieme ad Emiliano Reggente e Ilaria Porceddu.

Inizia la carriera giovanissimo e cresce in una famiglia di musicisti e artisti. Dopo il Liceo Artistico si iscrive alla facoltà di Architettura, che abbandona quasi subito per frequentare il corso di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Contemporaneamente intraprende la carriera di cantante e attore.

Inizia a militare come voce solista in alcune cover band romane ed entra a far parte del coro pop gospel della capitale SAT & B diretto da Maria Grazia Fontana, con il quale tiene numerosi concerti (nel ’95 in Vaticano con Giorgia e al Quirinale con Bocelli, Zero e altri artisti).

Senza tralasciare l’attività di attore lavora fin da adolescente per pubblicità, riviste, videoclip e teatro sperimentale, esordisce come vocalist a soli sedici anni nella trasmissione “Papaveri e Papere” condotta da Pippo Baudo (’95).

Nel ’96 diventa la voce leader del gruppo “I Ragazzi Italiani” con il quale realizza sei album, di cui un disco di platino, due dischi d’oro e un album in castigliano per il Sud America, accompagnati da quattro tour italiani e un tour mondiale riscuotendo un grande successo nazionale e internazionale.

Nel 2000, dopo lo scioglimento del gruppo, torna a dedicarsi all’attività di attore, recitando a teatro, in vari musical e sul piccolo e grande schermo.

Nel frattempo prosegue il lavoro di compositore e produttore artistico con due album come cantautore, colonne sonore, musiche per il teatro e collaborazioni con varie major discografiche portando nel 2013 sia come autore che come produttore dell’album a Sanremo Ilaria Porceddu con il brano “IN EQUILIBRIO”.

Nel 2007 è direttore artistico e autore di musiche e testi del musical “Actor Dei – l’attore di Dio” l’opera incentrata sulla figura di Padre Pio in scena a San Giovanni Rotondo ed è in tour con l’album da solista “A” (Platinum-Universal).

Ha interpretato il ruolo di Angelotti nella “Tosca” di Lucio Dalla, con il quale ha composto alcune canzoni,è stato protagonista nell’ultimo allestimento di “Hair” con la direzione musicale di Elisa e la regia di Giampiero Solari Interpretando il ruolo principale di “Berger”.

È stato il Conte Enrico Sala nel cast della serie tv “L‘Onore e il Rispetto” di Salvatore Samperi,con il quale ha lavorato come attore in tutte le sue ultime opere.

A fine 2014 è uscito il suo nuovo disco “Formaggio”, un concept album di grande intensità e bellezza.