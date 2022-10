Il mestiere della sinistra, a Spoleto la presentazione del libro di Stefano Fassina

Gioverdì 27 ottobre 2022, ore 17, salone d’onore di Palazzo Leti Sansi

Gioverdì 27 ottobre 2022 alle ore 17 a Spoleto nel salone d’onore di Palazzo Leti Sansi (Via Arco di Druso) l’economista e scrittore Stefano Fassina presenterà il suo ultimo libro ‘Il mestiere della sinistra’ edito da Castelvecchi. All’evento, introdotto dalla presidente dell’Associazione Amici di Spoleto Onlus, Candia Marcucci, intervengono Giuseppe di Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi; Tatiana Cazzaniga, Segretaria Generale FP CGIL Umbria; Dario Tomassini, Giornalista Rai Umbria.

Il mestiere della sinistra La guerra della Russia all’Ucraina ha sancito il ritorno della Politica. La “fine della Storia”, celebrata nell’89, era la favola raccontata dai vincitori: la Grande Recessione del 2008, la Brexit, l’elezione di Donald Trump e, da ultima, la pandemia hanno dimostrato l’insostenibilità della regolazione liberista dei mercati. Con otto memo Stefano Fassina ricorda alla Sinistra gli interessi sociali da rappresentare e gli impegni imprescindibili da assolvere per fare il suo mestiere, nel quadro di un atlantismo adulto e un europeismo consapevole. Propone anche una lista essenziale di autori da studiare per darsi basi intellettuali solide e affrontare la questione cruciale di fronte a noi: la riconquista del primato della Politica sull’Economia. È la condizione necessaria per “fare” la pace e per introdurre vincoli identitari, sociali e ambientali ai movimenti di capitali, merci, servizi e persone. Quindi, per la centralità della persona, la dignità e la soggettività politica del lavoro, la salvezza del pianeta, insomma per un neo-umanesimo integrale.

Tra i prossimi appuntamenti con le conferenze organizzate dall’Associazione Amici di Spoleto Onlus sono in programma la presentazione del libro di Domenico Benedetti Valentini “Spoleto, Tribunale dell’Umbria centrale” (data in corso di definizione) e Pietro Del Re, “I dimenticati” in programma venerdì 18 novembre alle ore 16 alla Rocca Albornoz nell’ambito della XVIII edizione del Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi”.