Corso Mazzini e Piazza della Libertà si preparano ad accogliere, domenica 14 dicembre, una nuova edizione del Mercatino delle Briciole di Spoleto, il consueto appuntamento della seconda domenica del mese dedicato al riuso, al collezionismo e ai piccoli tesori della creatività.

Dalle ore 8.00 alle 20.00, il cuore della città si trasformerà in un grande spazio all’aperto dove curiosi, appassionati e turisti potranno scoprire oggetti unici, vintage, artigianato, libri, accessori e decorazioni.

Come da tradizione, il Mercatino offrirà l’occasione per valorizzare la cultura del riuso e del recupero, favorendo un consumo più consapevole e sostenibile. Allo stesso tempo rappresenta un momento di incontro e socialità per residenti e visitatori, che potranno vivere un’intera giornata immersi in un clima vivace e caratteristico, tra espositori, colori e atmosfere natalizie.

“Il Mercatino delle Briciole è ormai uno degli appuntamenti consueti della città che da questa domenica, con l’approssimarsi della fine dei lavori a Palazzetto Ancaiani, oltre a corso Mazzini sarà presente in piazza della Libertà – ha dichiarato l’assessore Giovanni Angelini Paroli – Si tratta di un appuntamento capace di animare il centro storico e di attirare un pubblico eterogeneo, alla ricerca di oggetti particolari o semplicemente di una passeggiata tra i vari espositori”.

L’iniziativa rientra nel calendario di “Accade a Natale a Spoleto” che accompagna la città verso le festività, contribuendo a rendere ancora più accogliente e suggestiva l’atmosfera del centro storico.