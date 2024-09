Il Menotti Art Festival vola tra arte, letteratura e musica. Chiusura alla grande con il Premio Schippers e lo speciale Tv

Cala in sipario sulla edizione 2024 del menotti art festival Spoleto che ha visto tra i protagonisti principali delle arti le mostre personali e quelle antologiche a Spoleto e fuori Spoleto e con le mostre delle oraganizzazioni che hanno esposto al Nicolò con Spoleto meeting art a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti , L’arte in Scena a cura di Luca Filipponi, L’associazione Aion Arte di Massimo Bigioni e Stefania Montori ( in foto con Luca Filipponi, Franco Spada, e dirigente Unesco Mohamed Diouri Benyelun), oltre alla Accademia Tiberina che ha esposto con circa 50 artisti presso ex museo Civico. La kermesse ha chiuso alla grande con il premio Thomas Schippers come da tradizione a cura del soprano Tania Di Giorgio nella giornata di lunedi al chiostrò di san Nicolò.

La grande conferma di questa edizione sono state le partnership con il mondo delle istituzioni internazionali e delle Accademie con a capo L’ìAccademia Auge del prof Giuseppe Catapano e del prof Cesare Cilvini che da sempre hanno creduto a questo importante progetto culturale, mentre la novità assoluta per la forte crescita esponenziale è stato il premio letterario Spoleto art Festival che ha visto presenti ben 44 editori in sala, o meglio il top della editoria italiana, um premio che ha incassato il plauso ed il patrocinio del premio Bancarella di Pontremoli. Ecco i premiati di cui alcuni sono stati premiati in precedenza ed altri saranno premiati in forma personalizzata o posticipata: Altamore Lorenza, Alagna Antonio Giulio, Bettini Aurelio, Baldi Fabia, Bernardi Antonio, Borgese Maria Concetta, Bavetta Fabio, Broglia Mario, Cococcia Daniela, Charles Emmanuel, Croce Roberto, Cigliano Mariano, Caro Eva, Carvalho Homero Oliva,Cirillo Lanfranco, Castaldo R.Andrea, De Chiara Giuseppe, Dall’Ara Enzo, D’Orso Max, De Giovanni Neria,De Fulviis Anna, Di Nunzio Salvatore, Esposito Maria Cristina con Paolini Merlo Silvio, Emilio Fontanazza, Faino Alessandro ( Premio Speciale Fondazione Tau premio L’Aquila Capitale della Cultura), Felice Andrea,Fabbri Anna Maria con Ventrone Antonio, Galloni Gabriele, Gallo Silvio ( Premio Speciale della commissione), Gulino Giovanni, Germano Giuseppe ( premio Speciale Amministratori virtuosi), Garcia Leonor Merino, Ionescu Nela Munich, Mandia Mariangela, Martuccelli Emilia, Mattei Alessia, Morelli Sabrina ( Un attimo di Vita Pan di lettere Editore premio Speciale della Commissione), Mangiavillano Benedetto, Mautone Pasquale, Mauro Gianni, Natali Silvio, Occhipinti Confaloniere Corrado, Pelliccione Monica, Petrarca Giuseppe, Pallocca Roberto,

Preti Luciano, Serafini Eugenia, Scelfo Rita ( Premio Speciale L’Aquila), Schiavi Paola Alessandro, Sirotti Gaudenzi Andrea ( Premio Speciale successo Editoriale),Stulchi Andrea con Frixia Antonella, Tedeschi Maria, Terrone Francesco, Tecce Giuseppe, Vetturini Luciano, Zollon Alfonsina, Zollo Marco ( Premio speciale Cortometraggio). Nella serata del premio sono state consegnate opere dei maestri Silvio Craia, Evelina Marinangeli, Mauro Capitani, Pietro Camardella, Silvio Amato, Mario Lo Coco con la supervisione della dott ssa Sara Iannone e la presentazione perfetta della dott ssa Barbara Lenti.

Soddisfatto Luca Filipponi : “Edizione top con numeri superiori al 2019, il 70 per cento degli espositori hanno confermato e prenotato la presenza e lo spazio del 2025”.