Il Menotti Art Festival verso la volata artistica di settembre

Il Menotti art festival spoleto 24 27 settembre ha lanciato una vera e propria volata delle attività artistiche del mese corrente.

Si parte a Venezia con il finissage dello Spoleto meeting art Venezia a Villa Pannonia ore 15 30 con la presenza dei seguenti artisti :Bradamante P.,Orsolini. M, Ludi. L, Gregorio. L, Vetturini. L, Bove. F. a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti, supervisione artistica Assunta Cuozzo, presentazione critica Carla Mazzoni.

Alle 16 presso il terrazzo depandance dell’hotel Excelsior presso il Tc Venezia si tiene la presentazione dell’ultimo libro di Luca Filipponi e Giuseppe Catapano ( Graus Editore) dal suggestivo titolo L’Europa in Utile con la prefazione del giurista e professore Francesco Petrillo.

Sono presenti l’attrice Rosa Miranda, la critica letteraria Carla Mazzoni, il musicista Antonio Moccia già direttore del teatro La Fenice.

A Spoleto sabato 4 settembre alle ore 17 presso il Caffè Letterario del Sansi andranno in scena le arti con la presentazione della nuova mostra evento del critico delle arti Carlo Roberto Sciascia già curatore della Reggia di Caserta. La straordinaria mostra sarà introdotta da due monologhi artistici a cura degli attori, registi e curatori Stefano de Majo e Riccardo Leonelli che introdurranno lo spettacolo del momento: Dante in Spoletium che si svolgerà domenica 12 settembre ore 18 al Teatro Romano di Spoleto.

La mostra evento in via della Salara Vecchia 21 Arte,Sociale e Comunicazione a cura del critico Carlo Roberto Sciascia resterà aperta fino al 27 settembre con eventi, recitazioni e presentazione di libri al proprio interno. Ecco gli artisti selezionati e presenti alla mostra: Norma Bini, Letizia Caiazzo, Antonio Costanzo, Teresa Di Sario, Leonilda Fappiano, Giovanna Giordano, Stefania Guiotto,Andrea Iannotta, Assunta Improta, Paolo Lizzi ed alcune opere della scuola di arte terapia di A.Improta Casa Impresa Benessere della Asl 2 di Napoli.Soddisfatti Filipponi e Catapano ( in foto): ” Un libro di grande successo. Una Accademia fondata, città accoglienti e festival che ci ospitano…quello che tre anni fa potevano essere solo sogni nel cassetto sono oggi delle solide realtà. Ci godiamo i nostri 10 minuti di popolarità al Festival del Cinema di Venezia “.