Il Menotti Art Festival Spoleto si presenta con un doppio appuntamento di fine settimana

Sabato e domenica a Casa Menotti

Doppio appuntamento di fine settimana per il Menotti Art Festival Spoleto ( 22 25 settembre 2023), già completamente sold out da maggio e con il ritorno di galleristi, artisti ed accademici americani e cinesi, post covid. Si tratta di due conferenze stampa con significativi momenti artistici che di fatto aprono la kermesse spoletina già da fine agosto. L’occasione straordinaria è la presentazione della mostra personale dell’artista, medico e letterato Silvio Natali con anche il suo ultimo libro Destinazione Accompagnamento (seri editore, premio Spoleto Art Festival Letteratura 2023). Silvio Natali (in foto con Luca Filipponi), esporrà le sue opere a Casa Menotti fino al 26 settembre 2023 in un vero e proprio fil rouge artistico letterario e musicale. Il primo evento ci sarà sabato 26 agosto alle ore 17 di e con Emanuela Mari ( musicista ed attrice), con Stefano de Majo. Si replica la domenica stesso orario alle 17 di e con il soprano Tania di Giorgio, direttore del Maf musica e la partecipazione straordinaria di Davide Dellisanti e del Tenore Delfo Paone. A tutti gli eventi saranno presenti Luca Filipponi Sandro Costanzi, Giuseppe Catapano, Paola Biadetti, Maria Cristina Mancini, Angelo Sagnelli, Cesare Cilvini, Le due serate evento dice Filipponi , “sono dedicate al ricordo di Giancarlo Menotti cercando di dividere il Menotti comunicatore e personaggio da quello di musicista e direttore di orchestra valorizzando e promuovendo l’incontro e le sinergie tra le arti”.