Il Menotti Art Festival Spoleto si presenta al Rotary di Roma

Grande post evento per il menotti art festival Spoleto ed il suo presidente prof Luca Filipponi che nella giornata di mercoledì ha preso parte ad un convegno letterario-filosofico presso Il Casale Tor di Quinto di Roma organizzato dal Rotary Aniene di Roma presieduto da Elisabetta Gabrielli ed affiancata dal prefetto e fondatore del club Sara Iannone ( in foto con Luca Filipponi con il libro di filosofia di Luciano Bernazza e sullo sfondo l’opera di Mario Lo Coco, tutti premiati a Spoleto Art Festival a settembre). Alla manifestazione erano presenti i rappresentanti di diversi Rotary romani che hanno fatto i complimenti per i successi della kermesse spoletina che nella giornata di sabato 18 ottobre incasserà anche il premio ed il plauso della giuria del premio Montefiore ( nei pressi di San Marino) del presidente Roberto Sarra , grande partner ed alleato di ferro dello Spoleto art Festival Letteratura.

Nella giornata di domenica 19 ottobre al caffè letterario del Sansi a Spoleto in via della salara vecchia 21 alle ore 16 sarà presentata la mostra-evento astrattismo a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti con la presenza di numerosi ospiti italiani e stranieri. Alla presentazione parleranno Luca Filipponi, Paola Biadetti, Sandro Costanzi, Alessandro Gabrielli, Morena Bellanca per presentare il progetto in essere sull’astrattismo contemporaneo al quale aderiscono ed espongono i seguenti artisti:Laura Altamore ( Sicilia), Lorenza Altamore ( Emilia Romagna),Morena Bellanca ( Umbria), Silvio Craia ( Marche),Rosanna Della Valle ( lazio), Edward Evans ( Usa), Valerio Giuffrè ( Lazio), Mario Lo Coco ( Sicilia) Lorenzo Ludi ( Liguria), Evelina Marinangeli ( Umbria), Jonh Ratner ( Usa), Eugenia Serafini ( Lazio), Ken Sowerby ( Australia). La mostra evento resterà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino al 30 ottobre