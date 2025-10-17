Il Menotti Art Festival Spoleto si presenta al Rotary di Roma

  • Ottobre 17, 2025
    • Grande post evento per il menotti art festival Spoleto ed il suo presidente prof Luca Filipponi che nella giornata di mercoledì ha preso parte ad un convegno letterario-filosofico presso Il Casale Tor di Quinto di Roma organizzato dal Rotary Aniene di Roma presieduto da Elisabetta Gabrielli ed affiancata dal prefetto e fondatore del club Sara Iannone ( in foto con Luca Filipponi con il libro di filosofia di Luciano Bernazza e sullo sfondo l’opera di Mario Lo Coco, tutti premiati a Spoleto Art Festival a settembre). Alla manifestazione erano presenti i rappresentanti di diversi Rotary romani che hanno fatto i complimenti per i successi della kermesse spoletina che nella giornata di sabato 18 ottobre incasserà anche il premio ed il plauso della giuria del premio Montefiore ( nei pressi di San Marino) del presidente Roberto Sarra , grande partner ed alleato di ferro dello Spoleto art Festival Letteratura.
    Nella giornata di domenica 19 ottobre al caffè letterario del Sansi a Spoleto in via della salara vecchia 21 alle ore 16 sarà presentata la mostra-evento astrattismo a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti con la presenza di numerosi ospiti italiani e stranieri. Alla presentazione parleranno Luca Filipponi, Paola Biadetti, Sandro Costanzi, Alessandro Gabrielli, Morena Bellanca per presentare il progetto in essere sull’astrattismo contemporaneo al quale aderiscono ed espongono i seguenti artisti:Laura Altamore ( Sicilia), Lorenza Altamore ( Emilia Romagna),Morena Bellanca ( Umbria), Silvio Craia ( Marche),Rosanna Della Valle ( lazio), Edward Evans ( Usa), Valerio Giuffrè ( Lazio), Mario Lo Coco ( Sicilia) Lorenzo Ludi ( Liguria), Evelina Marinangeli ( Umbria), Jonh Ratner ( Usa), Eugenia Serafini ( Lazio), Ken Sowerby ( Australia). La mostra evento resterà  aperta al pubblico con ingresso gratuito fino al 30 ottobre

