Il Menotti Art Festival Spoleto programma l’edizione 2021 con presenze a New York, Venezia e Stoccolma

Filipponi: “Nel mondo della cultura e dell’arte c’è una grande voglia di ripartire”

Per Menotti Art Festival Spoleto, la kermesse presieduta dal prof Luca Filipponi ( docente dell’Accademia Auge e direttore dell’Agenzia formativa Iefo) è in programma un intenso 2021 (Art in the City Spoleto dal 24 al 27 settembre), ma con altre attività di altissimo profilo a New York ( novembre 2021), Stoccolma Svezia per il Nobel della Letteratura ( dicembre 2021 se si svolgerà in presenza), Biennale di Venezia (Maggio 2021).

Angelo Sagnelli, noto avvocato, letterato e poeta romano, grande animatore del Caffè Greco, nonchè direttore artistico del menotti art festival letteratura è ufficialmente candidato al premio nobel della letteratura in qualità di Poeta nel 2021. Una raccolta sulla storia ed il salvataggio del Caffè Greco di Roma, sono lo scenario straordinario di questo ambizioso tentativo. Una delegazione del Menotti Art Festival Spoleto coordinata da luca Filipponi sarà presente in Svezia con un gruppo ristretto con Sandro Trotti ( direttore artistico), Paola Biadetti ( direttore artistico e della comunicazione), Tania Di Giorgio ( direttore musicale), Alessandro Calonaci ( Attore e regista), Roberto Girardi ( coordinamento Gallerie), Umberto Giammaria ( Fondazione Tau), Giuseppe Catapano ( rettore auge), Neria De Giovanni ( presidente ong Unesco). Soddisfatto Luca Filipponi: ” Nel mondo della cultura e dell’arte c’è una grande voglia di ripartire. La forza di questa manifestazione

è la sua capacità di cambiare, crescere e rigenerarsi e soprattutto riesce a superare i tanti ostacoli con la formula del contenitore sempre aperto“.