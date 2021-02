Il Menotti Art Festival Spoleto piange la scomparsa della baronessa Maria Lucia Soares

“Una grande donna di grande sensibilità artistica e di grande generosità, veramente appassionata dell’arte e della città di Spoleto”

La baronessa Maria Lucia Soares , artista, donna di cultura ed organizzatrice di eventi brasiliana si è spenta stamane a Milano, città nella

quale viveva da moltissimi anni. Maria Lucia amava moltissimo l’Umbria, ma in particolare la città di Spoleto. Infatti la baronessa aveva aderito

al Menotti art festival sin dalla prima edizione con un primo gruppo di artisti brasiliani portati dall’artista Giuliano Ottaviani ( anche lui grande amico di Spoleto).

Da quel momento con lo Spoleto art festival e con Luca Filipponi si è creata una grande sintonia ed un vero e proprio file rouge dettato dalla comune passione

per l’arte contemporanea. La Baronessa era presente con moltissimi artisti in tutte le edizioni del festival e nonostante la grave malattia aveva già prenotato gli spazi per il

2021 e sarebbe stata presente a visionarli nel mese di luglio.

Maria Lucia Soares aveva una grande personalità, era una persona sensibile ed appassionata dall’arte e dalla cultura, era una cittadina del mondo, infatti si divideva

tra il suo Brasile e la sua Milano, ma aveva vissuto nel pieno degli anni 80 a Parigi, città nella quale in molti la ricordano con affetto, ma non disdegnava di fare delle visite

culturali ed indimenticabili mostre nel cuore dell’Europa ( Strasbrurgo e Bruxelles).

Così la ricordano Filipponi Luca presidente del menotti art festival Spoleto e tutti i direttori della kermesse Spoletina: Sandro Trotti, Paola Biadetti,

