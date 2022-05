Il Menotti Art Festival Spoleto in visita all’Abbazia di Montecassino

All’Abate, Dom Donato Ogliari, il premio Comunicare L’Europa 2022

Nella giornata del 9 maggio, Festa dell’Europa, il presidente del Menotti Art Festival Spoleto Luca Filipponi, ha visitato l’Abbazia di Montecassino ed ha consegnato il premio Comunicare L’Europa 2022 all’Abate di Montecassino per le importanti attività culturali ed internazionali svolte dallo stesso e dall’ Abbazia come istituzione religiosa. L’Abate di Montecassino Dom Donato Ogliari ha ricevuto il Premio con il diploma con menzione speciale abbinato con un’opera di arte contemporanea dell’artista spoletina Evelina Marinangeli.

Il pomeriggio-evento è stato presentato dall’attrice Tonia Filomena ed ha previsto un concerto dedicato all’Europa della Soprano Tania Di Giorgio ( in foto con Filipponi) “Ave Maris” presso la sala San Benedetto. L’evento ha visto la partecipazione straordinaria della giornalista, artista e scrittrice Marta Krevsun, del presidente di Costiera Arte Silvio Amato e della Fotografa ed artista Adele Filomena.

Alla stessa soprano Tania Di Giorgio è stato riconosciuto un premio per il notevole impegno culturale in chiave musicale ed europeista con l’omaggio dell’opera d’arte dell’artista Paola Bradamante (in foto).