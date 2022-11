Il Menotti Art Festival Spoleto e L’Accademia Auge al Nobel per la Letteratura a Stoccolma

Il Menotti art festival Spoleto rappresentato dal suo presidente Luca Filipponi ( in foto presso la sede della Regione Abruzzo a Bruxelles con l’opera di Mario

Lo Coco e lo speciale Magazine Giovani Europei bruxelles a cura di Paola Biadetti) e l’Accademia Auge rappresentata dal rettore prof Giuseppe catapano e

dal tesoriere prof Cesare Cilvini saranno a Stoccolma ( Svezia) a rappresentare gli accademici ed professori italiani nei tre giorni delle assegnazioni dei premi Nobel ed in particolare all’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura che per l’edizione 2022 sarà assegnato alla scrittrice francese Annie Ernaux.

Gli accademici italiani con capo delegazione il prof Luca Filipponi saranno presenti a Stoccolma dal 9 dicembre fino all’11 dicembre ai diversi ed importanti eventi straordinari ed imperdibili.

Il giorno 9 dicembre dalle 9 alle 16 ci sarà il seminario internazionale sul Nobel nel quale il prof Luca Filipponi farà anche un intervento sul ruolo delle Arti nel 21°

Secolo ispirandosi alle teorie ed agli scritti di Giancarlo Menotti, poi alle ore 17 la delegazione assisterà ai discorsi d’essai del Nobel che sono previsti presso il palazzo Museo dei Nobel. La cerimonia del Nobel ci sarà invece il giorno 10 dicembre alle ore 16 nel palazzo Comunale di Stoccolma ed alla fine ci sarà il famosissimo ricevimento, declamato e pubblicizzato in tutto il mondo.

Nelle altre giornate il gruppo parteciperà a degli incontri bilaterali sulle arti e la cultura ed a dei concerti dedicati al Nobel ed alle sue molteplici attività, oltre ad incontri ravvicinati con altri accademici e con enti interessati a sviluppare progetti di cooperazione internazionale. Soddisfatti gli organizzatori : ” Abbiamo chiesto di poter essere presenti ed abbiamo avuto subitola conferma e con grande piacere gli inviti ad intervernire”.