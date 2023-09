Il Menotti Art Festival Spoleto chiude in musica e guarda agli Usa

La settimana clou del Menotti Art Festival Spoleto si è conclusa lunedì con le assegnazioni del premio internazionale Thomas Schippers che in questa edizione ha avuto in protagonista straordinario il direttore di orchestra e musicista Dean Anderson con il quale lo staff del Menotti Art Festival Spoleto andrà in America negli Usa prima a New York e poi a Los Angeles per un tour di altissimo profilo artistico e letterario, nonché musicale con la produzione dell’opera Il Telefono di Giancarlo Menotti rappresentata in questa edizione all’auditorium della Stella e diretta dallo stesso con la regia di Giovanna Nocetti invitata per l’occasione a pomeriggio 5. Ottimo il lavoro e la supervisione artistica di Tania Di Giorgio che sta portando sempre di più la musica nel Menotti Art Festival Spoleto che originariamente era solamente un festival artistico e letterario.

Tutti molto soddisfatti i direttori artistici ed i gruppi di artisti, molti dei quali hanno già opzionato gli spazi per il prossimo anno. Il presidente Luca Filipponi molto entusiasta di questa edizione: ” abbiamo avuti grandi riconoscimenti ed aiuti da molte istituzioni soprattutto Europee, ma anche da parte della Regione Umbria e Regione Abruzzo che credono fermamente in questo progetto, ma anche da parte di molte accademie pubbliche e private sono arrivati dei grandi consensi ed in particolare della Accademia Auge del rettore Giuseppe Catapano “