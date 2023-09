Il Menotti Art Festival Spoleto apre in musica nel ricordo di Gian Carlo Menotti

Sulle ali dell’entusiasmo e della passione artistico-letterario e musicale il Menotti art festival Spoleto apre all’Auditorium della Stella con una doppia produzione musicale a cura di Tania di Giorgio alle ore 15 30 di venerdì 22 settembre.

Si tratta di una doppia opera musicale prodotta dal MaF Spoleto con uno spettacolo che andrà negli Usa a marzo del 2024. Parliamo del The Telephone di Giancarlo Menotti e dell’Opera contemporanea In the Red Zone Covid 19 di Loreto Gismondi con due grandi firme di gran lusso: la regia della popolarissima cantante Giovanna Nocetti ed un direttore d’orchestra Top come Dean Andersen che è venuto appositamente dall’america con la supervisione di Tania Di Giorgio, oltre che grande interprete della stessa.

Nella stessa location dell’Auditorium della Stella espongono gli artisti dello Spoleto meeting Art a cura di Paola Biadetti, direttore artistico dello Sma Spoleto e direttore della comunicazione del Maf Spoleto e grande animatrice del gruppo consolidato che segue il Menotti Festival da Bruxelles a Venezia passando sempre per Spoleto. Espongono con il Meeting Art 2023 : Paola Aglini, Altamore Laura, Bavetta Gaspare, Bradamante Paola, Giombarresi Rosetta, Lo Coco Mario, Maiorini Piergiorgio,

Biadetti Paola, Olano Omar ,Piro Gianvincenzo, Piro Mino, Rampazzo Federica, Sarti Simona , Degni Alessandra,Serafini Elisabetta, Guarino Mario ( caffè letterario), Natali Silvio ( casa Menotti).

Molto soddisfatto Luca Filipponi: ” Condivido le parole del direttore artistico Sandro Trotti che sostiene che questa kermesse è una cosa unica e rappresenta oramai un momento artistico internazionale importante ed imprescindibile, talmente in crescita che spesso, oscura le altre manifestazioni concomitanti con larghi consensi in Cina e negli Usa”.