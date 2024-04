Il Menotti Art Festival Spoleto a Palazzo Donini dalla presidente Donatella Tesei

Alla presidente un’opera dell’architetto romano Piergiorgio Maiorini

Aprile e maggio si presentano come due mesi molto intensi per l’arte e per la cultura con attività culturali in italia ed all’estero tra cui Fiere negli Stati Uniti, nei Paesi dell’Est Europa e per intense attività anche in Italia. La presidente della Regione Umbria ha ricevuto a Palazzo Donini il prof Luca Filippponi ed altri membri dello staff del Menotti art festival tra i quali Sandro Costanzi, Paola Aglini, Tania di Giorgio, direttore artistico attività musicali , e gli stessi hanno consegnato alla presidente il premio scultura ideato e creato dall’architetto romano Piergiorgio Maiorini ( opera in foto con Luca Filipponi e Donatella Tesei).

Lincontro ha messo insieme degli straoerdinari interessi comuni e tutti i presenti hanno espresso soddisfazione per questo evento che è destinato a cresciere sempre di pù in un contesto italiano ed internazionale ( premio Comunicare L’Europa 2024).

Nel mese di aprile al Caffè Letterario del Sansi a Spoleto in via della sarara vecchia 21 si organizzerà una mostra-evento a cura di luca Filipponi e Paola Biadetticon i seguenti artisti: Francesco Peluso, Piergiorgio Maiorini, Mario Lo Coco, Paola Biadetti dal titolo iconico ed emblematico, Evoluzioni Materiche.

La mostra evento sarà aperta fino al 30 aprile in via della salara Vecchia 21 Caffè Letterario del Sansi e vine presentata dagli artisti stessi presenti, da Luca Filipponi, Sandro Costanzi, Paola Biadetti, Maria Cristina Mancini. Nel corso della presentazione verrà presentato il libro di Giuseppe De Chiara ( Graus Edizioni) e sarà consegnato il premio Comunicare l’Europa ( Speciale per gli amministratori virtuosi) al Sindaco di Vallo di Nera Agnese Benedetti.