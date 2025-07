Il Menotti Art Festival rilancia con la Masterclass, invitato Zucchero Fornaciari a Spoleto

Dal 22 al 27 luglio il Menotti art Festival Spoleto porterà a Spoleto studenti da tutto il mondo con la direzione artistica di Elena Sabatino, il coordinamento didattico

di Angelica Cirillo in fortissima partneship con l’associazione culturale Leoncavallo di Potenza, con Casa Menotti e la Fondazioni Monini che ospitano questo straordinario evento didattico musicale che apre la volata per il gran finale del Menotti art festival di settembre ( dal 25 al 28 settembre Art In The City). Grandi nomi nello staff didattico tra i quali spicca quello

del maestro Giuseppe Sabbatini che è uno dei grandi punti di forza del corso di alto perfezionamento musicale con particolare riferimento ed attenzione al canto lirico e sue specializzazioni ed al maestro accompagnatore Saadat Ismayilota. A questo grande evento è stato ufficialmente invitato come special Guest il musicista Zucchero Fornaciari ( in foto con Luca Filipponi e Luciano Preti al Salotto del Premio Bancarella di Pontremoli) e che ha espresso soddisfazione nel ricevere la targa in Pietra della Fondazione Tau e volontà di venire a Spoleto a visitare Casa Menotti ed Il Caffè Letterario del Sansi a Settembre.

Lo staff della masterclass diretto da Elena Sabatino e coordinato da Angelica Cirillo sempre in contatto con il presidente Luca Filipponi stanno valutando e studiando gli ultimi dettagli per il premio Internazionale Thomas Schippers che si terrà il 28 settembre al Chiostro di San Nicolò.