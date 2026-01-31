Il Menotti Art Festival protagonista alle Olimpiadi Milano-Cortina

Il Menotti art festival Spoleto ed il caffè letterario del sansi di Spoleto sarannno presenti con diverse attiività promozionali ed artistiche alla Olimpiadi di Cortina-Milano 2026 , soprattutto a Cortina . base di riferimento dello sci alpino e cittadina simbolo per le dinamiche artistiche e culturali. Il Presidente del menotti art festival Spoleto è stato presente ad uno degli eventi clou del lancio delle Olimpiadi ( in foto con la bandiera simbolo delle Olimpiadi Luca Filipponi presidente del menotti art festival Spoleto) che parteciperà in questi giorni ad altri eventi promozionali ed artististici tra cui la presentazione ai media di uno dei magazine in free press delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 nel quale è presente la divulgazione e la promozione del menotti art festival 2026 25-28 settembre. Inoltre, il prof Luca Filipponi farà parte del Docufilm sulle Olimpiadi che sarà propiettato in importanti Festival Internazionali tra i quali quello di Berlino ed in propiezione anche al festival Del Cinema di Venezia nel settembre 2026. Oltre a ciò ,il menotti art festival pubblicizzerà e promuoverà il catalogo generale a.mondadori e la rivista La Fiera Letteraria con la copertina di Rita Elisa landeau Orsini durante questo periodo clou.

A Spoleto il menotti art festival domenica 1 febbraio presenterà la mostra del mese “Naif Contemporaneo, Racconti dipinti” a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti aperta al pubblico dal 1 al 28 febbraio al Caffè Letterario del Sansi via della Salara Vecchia 21. La presentezione della mostra è alle ore 15 30 di domenica con la presenza di Luca Filipponi, Paola Biadetti, Sandro Costanzi, Francesco Ansidei, Maria Cristina Mancini, Emanuela Mari, Alessandro Piccioli, e special guest l’esperta di moda e scrittrice Ambra Cenci.

La mostra in corso vuole lanciare un nuovo dibattito artistico sul genere Naif che è andato molto di moda in passato ed oggi sta trovando nuovi filoni nel contemporaneo. Nella mostra evento espongono e saranno a confronto maestri di diverse regioni e città : Maurizio Maglio ( Nardò Puglia), Elio Morettini ( Spoleto Umbria), Tony Raggetti ( Perugia Umbria), Luciano Vetturini ( Assisi Umbria) : tutti maestri che hanno avuto nel loro settore dei grandissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali e notevoli consensi di critica e di pubblico.