Il Menotti Art Festival incontra l’Ambasciatore del Sudafrica per nuovi progetti di cooperazione

Il Menotti Art Festival Spoleto con il suo presidente Luca Filipponi ed il direttore musicale Tania Di Giorgio, lo Spoleto Meeting Art con il direttore artistico Paola Biadetti hanno promosso la visita in Umbria dell’ambasciatore della Repubblica del Sudafrica in Umbria in stretta collaborazione con l’Associazione Aion Art rappresentata da Massimo Bigioni e Stefania Montori e con Roberto Salvadori in rappresentanza delle associazioni di artigianato e commercio di Gubbio.

L’Ambasciatrice del Sudafrica Nosipho Jezile sarà nella giornata di mercoledì 30 marzo in Umbria per vari incontri mirati alla cooperazione culturale ed economica tra i due Paesi ed incontrerà in tal senso l’imprenditore Brunello Cucinelli, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ed i responsabili delle principali kermesse umbre tra le quali Umbria Jazz. Alle ore 12 è previsto l’incontro presso la Sala della Vaccara del Comune di Perugia con il prof Luca Filipponi presidente del Menotti Art Festival Spoleto che ha proposto un progetto di cooperazione culturale che prevede una triangolazione tra le città di Spoleto-Venezia e Città del Capo, oltre ad importanti gemellaggi tra Festival di Art Visive. Per l’occasione l’artista Massimo Bigioni

verrà ufficialmente ringraziato per aver donato una sua opera all’Ambasciata della Repubblica del Sudafrica a Roma.

Il prof Luca Filipponi ha espresso soddisfazione:” Credo molto in queste sinergie culturali, artistiche e letterarie come grande veicolo di cooperazione. Abbiamo invitato artisti del Sudafrica a Spoleto ed in Umbria”.