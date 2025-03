Il Menotti Art Festival e Luca Filipponi al Premio Letterario Cattolica

Il presidente del Menotti art festival Spoleto, Luca Filipponi è stato presente alla cerimonia conclusiva del premio letterario internazionale città di Cattolica al Teatro della Regina nella giornata di sabato ( in foto con il patron Roberto Sarra ed Emanuela Mari premiata alla cultura ed alla carriera artistica) in una serata veramente unica che è stata definita dai media l’oscar della Letteratura Italiana. Il prof Luca Filipponi, tra gli ospiti Special Guest in Sala no ha perso l’occasione per promuovere il menotti art festival Spoleto ( 25-28 settembre già completamente sold out) con incontri speciali come quello con il musicista Franco Fasano, con il dott Franco Spada che sta curando un gruppo di artisti sudamericani che verranno a Spoleto a settembre e con l’autrice della copertina della Fiera Letteraria 2025, eseguita dalla artista Boliviana-Brasiliana Linda Elisa Landeau Orsini che sta letteralmente spopolando sui social e non solo.

Inoltre, il menotti art festival ha promosso per questa settemana a Romaun convegno sul dialogo inter religioso con la giornalista Sabrina Morelli tra gli organizzatori-promotori. Il Convegno Soet si svolgerà a Ciampino (RM) via doganale 1 ed ha per titolo I Cavalieri Templari e L’Islam con al suo interno la presentazione del libro :”L’Islam al Femminile di Sandro Menichelli( Gambini Editore) con la presenza di autorevoli ospiti tra i quali il dott Michele Grillo della presidenza del consiglio dei Ministri”. Soddisfatto Luca Filipponi: ” con tute queste attività tra le quali poi si aggiungeranno Venezia Biennale di Architettura e Spoleto Meeting art Bruxelles stiamo facendo le prove generali del menotti art festival Spoleto di settembre che vedrà il ritorno in grande stile sia dei cinesi che degli americani nella città del Festival”.