Il Menotti Art Festival con Lorenza Altamore entra nel vivo

Giornata molto intensa per il Menotti Art Festival Spoleto ed il suo presidente prof Luca Filipponi che ha messo insieme per questa occasione ben 5 mostre di arte tutte con un profilo molto alto. Oltre la mostra personale di Giulio Greco a Casa Menotti ( fino al 30 settembre), quella di Eva Caro a Monteleone di Spoleto ( Museo Archeologico) fino al 31 ottobre, quella delle opere del premio Spoleto art festival ( presso Hotel Clitunno ed altre dimore storiche), quella sulla neo figurazione al caffè letterario del sansi con Gabriella Sernesi, Luciano Preti e Silvio Natali a cura di luca Filipponi ( fino al 30 settembre) , sabato 21 settembre alla sala degli Orafi del Comune di Spoleto in via saffi alle ore 17 ci sarà la presentazione di una delle mostre Clou del Menotti art Festival Spoleto con la nuova produzione di Lorenza Altamore a cura del critico e professore Enzo Dall’Ara.

Per questo evento top nel panorama artistico nazionale il presidente del menotti art festival Spoleto ( in foto con Lorenza Altamore) Luca Filipponi esporrà i principali eventi del festival ( 26-30 settembre al Chiostro di san Nicolò ed altre dimore storiche di Spoleto), mentre la cantante ed attrice Emanuela Mari omaggierà la scultrice ed artista con una sua performance musicale e teatrale.

Per sabato saranno anche date alcune anticipazioni sul premio internazionale Spoleto art festival letteratura per il quale sia Lorenza Altamore con il suo ultimo libro sui segni sia Enzo Dall’ara con il suo libro Un Amore Altro ( Maretti Editore) saranno tra i premiati e protagonisti, tanto più che proprio questo libro ha dato il titolo e l’ispirazione alla mostra della Altamore: ” Oltre L’amore , l’arte”. Insomma tante contaminazioni che fanno grande la manifestazione spoletina che ha incassato anche il plauso, patrocinio e sostegno della Regione Umbria e della Regione Abruzzo, nonchè del progeto L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 per il quale lo stesso prof Luca Filipponi è parte in causa sia come consulente sia come organizzazione.