Il Menotti Art Festival chiude in musica con un eccezionale Premio Schippers

Chiusura alla grande del Menotti Art Festival Spoleto con il premio Internazionale Thomas Schippers a cura del direttore artistico Tania Di Giorgio che si è ben mossa e coordinata

con dei premiati straordinari di altissimo profilo: Maurizio Barbacini ( direttore di orchestra), Davide DelliSanti ( direttore di orchestra), Fabio Armiliato ,Francesco Bruni, Daniela Barcellona ( opera lirica), Giovanni Bonani ( media), Silvia Calandrelli, Piero Cappuccilli ( alla memoria), Amelia Gianni, Francesca Patanè, Edgardo Somigliana, Mika Kunii ( cantante lirica internazionale). A seguire sono state effettuate altre due nomine accademiche dell’Accademia Auge a Maria Teresa Astorri ed a Liliana Così per il lunghissimo impegno artistico e culturale espletato negli

anni come deliberato dal rettore Prof Giuseppe Catapano.

Le opere del premio sono state eseguite e donate dagli artisti Silvio Amato e Iallussi Sevasti.

Questa edizione del Menotti Art Festival Spoleto ha avuto un enorme successo a tutti i livelli e con il perfezionamento qualitativo e organizzativo nella formula art in the City.

Soddisfatti tutti i direttori artisti da Sandro Trotti a Tania Di Giorgio, da Paola Biadetti ( Spoleto meeting art) ad Angelo Sagnelli (letteratura) ed Alessandro Calonaci ( Teatro) per i numeri e la qualità conseguita, gli stessi insieme al presidente Luca Filipponi hanno dichiarato: ” Stiamo già lavorando per il 2022 con prenotazioni importanti dalla Cina e dall’America e soprattutto con l’assegnazione del nuovo manifesto artistico al famoso artista americano Edward Evans. Risultati e numeri importanti che fanno di questa kermesse una della più importanti al mondo ed una delle prime in Italia e sicuramente unica per la sua formula.”