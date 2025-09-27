Il Menotti art Festival chiude alla grande in musica e pensa al 2026, consegna del premio Thomas Schippers a Marisa Laurito

La kermesse spoletina si chiude domenica 28 settembre ala grande con il Premio Thomas Schippers in ricordo dal primo iconico direttore di orchestra americano che è sepolto in piazza del Duomo a Spoleto con la straordinaria direzione artistica della prof Elena Sabatino ( in foto con Luca Filipponi, con Angelica Cirillo, direttore artistico degli eventi straordinari, con la pianista Saadat Ismailova e con il maestro Giuseppe Sabbatini.

Domenica alle 11 si parte con la Matinè a Casa Menotti in Piazza del Duomo con il concerto del soprano Miho Sakoda e del mezzosoprano Roberta Miglionico e con l’accompagnamento musicale di Pina Sabatino.

Il premio Thomas Schipers si svolge al chiostro di san Nicolò al Piano primo con la presentazione di Giovanni Pelliccia che annuncierà i premiati e li intervisterà : Marisa Laurito, ( Premio alla Carriera), Giuseppe Sabbatini, ( tenore e direttore d’orchestra), Maria Flora Monini ( Presidente della Fondazione Monini), Davide Perico ( Compositore e produttore musicale), Angelica Cirillo ( Soprano), Miho Sakoda ( Premio Giovane Talento). Soddisfatti gli organizzatori che rimangono molto soddisfatti dei risultati artistici, qualitativi e quantitativi della manifestazione ed in particolare proprio per i premi che stanno dando alla kermesse spoletina un vero e proprio valore aggiunto straordinario, così come il ruolo delle istituzioni , delle Accademie e delle Università che anche quest’anno hanno dato un apporto straordinario a partire dall’Auge Università del rettore prof Giuseppe Catapano, della Fondazione Tau del dott Umberto Giammaria, oltre alla consolidate partneship con il premio Bancarella di Pontremoli, con il Premio Cattolica, con la Biennale di Venizia e con L’Aquila Capitale della Cultura 2026 che si prospetta come la principale sinergia da sviluppare nei prossimi mesi anche con l’apertura di un centro studi e d’informazione a Spoleto. Già il 50 per cento degli spazi espositivi sono stati opzionati per il 2026 , anno nel quale la manifestazione sarà attenzionata da Zucchero Fornaciari che ha confermato la sua presenza in città ed il desiderio di suonare sul pianoforte appartenuto a Gian Carlo Menotti, persona che ha stimato moltissimo anche per l’amiciazia comune con Pavarotti, suo grande amico.