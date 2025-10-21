Il Menotti Art Festival alla decima edizione della Biennale Artemidia, Arte ed Amicizia presso Ambasciata di Bulgaria a Roma

    • Si svolge presso l’ambasciata di Bulgaria a Roma in via Rubens la decima Biennale Artemidia organizzata e diretta dalla poetessa, attrice ed artista Anna Maria Petrova che interviene in più vesti compresa quella della presidente della Fondazione Nicola Ghiuselev in collaborazione con l’ambasciata stessa ed in partneship con il menotti art festival Spoleto, Adria Film festival, Casa Editrice Il Sestante, Fng, Art in Life Editore in partneship con il Ministero della Cultura Bulgara e l’Agenzia dei Bulgari all’estero presso il Ministero degli esteri. La kermesse diretta dalla stessa Anna Maria Petrova ( in foto con Luca Filipponi presidente del Menotti art Festival Spoleto e con il Rettore di Auge Università Giuseppe Catapano ) si svolgerà alle ore 18 30 di mercoledì 22 ottobre con la presentazione ed interventi di : Ermelina Peycheva per Ambasciata di Bulgaria,Luca Filipponi, presidente del menotti art Festival,Gianni Lattazio dell’Istituto di Cooperazione Paesi Esteri, Veneta Nenkova, Fondatore della scuola Bulgara Assen e Ilia Peykov, Maria Pia Ciaghi, editore Il sestante, mentre in conclusione la presidente Anna Maria Petrova ricorderà il ruolo della Biennale come incontro tra cultura e popoli. Il prof Krassimir Stanchev e la dott ssa Veneta Nenkova parleranno dell’alfabeto bulgaro in occasione di un anneversario particolare con la conclusione del Ministro Plenipontenziario di Bulgaria in Italia.
     
    Il concerto di musica a conclusione prevede le performance di Sergio Oliva ( pianoforte), Francesca Patanè ( Soprano), recitazioni a cura di Anna Maria Petrova insieme agli ospiti d’onore Orlin Goranov e Maria Elena Infantino.

     

    All’interno della Ambasciata di Bulgaria in via rubens 21 saranno esposte delle opere di artisti contemporanei : Elisabeth Bogdanova Ferrara, Fabiola Mengoni, Mariana Stoeva, Alessandro Gabrielli.

