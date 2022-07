Il Menotti Art Festival alla Casa del Cinema di Roma

Filipponi: “Felici di collaborare e stringere rapporti con l’Annuario del Cinema e con Elettra Ferrau'”

Grande serata evento a Roma alla Casa del Cinema per festeggiare i 70 anni dell’Annuario del Cinema Italiano fondato dal giornalista e sceneggiatore Alessandro Ferrau’, celebrazione e premiazione voluta e condotta dal direttore generale della testata Elettra Ferrau’ (in foto che premia Francesca Piggianelli) che ha sentitamente ringraziato il Menotti art festival Spoleto ed il prof Luca Filipponi ( in foto con la testimonial dell’annuario ed autrice dei Trofei artistici Roberta Gulotta).

La premiazione si è svolta nella prestigiosa sala Gian Maria Volontè nella quale sono stati premiati personaggi del mondo del cinema di primissimo piano: Chiara Francini (attrice e scrittrice), Enrico Vanzina ( sceneggiatore,scrittore,regista), Roberto Chevalier (attore,doppiatore), Giorgio Gosetti (direttore della casa del Cinema),Carolina Rey (attrice e conduttrice tv),Pierfrancesco Campanella (regista e sceneggiatore), Antonio Scardigno (attore e sceneggiatore), Francesca Piggianelli ( presidente Romarteventi).

Il presidente del Menotti art Festival Spoleto Luca Filipponi : ” Eventi di questo genere sono in sintonia con il pensiero menottiano della collaborazione alta e diretta tra le arti, siamo ben felici di collaborare e stringere rapporti con l’Annuario del Cinema e con Elettra Ferrau’ che hanno raccontato e raccontano un pezzo della cultura italiana”.