Il Malborghetto: un luogo da scoprire ai piedi della Rocca

“Mezz’ora dopo la chiusura” torna venerdì 20 settembre alle 17.30 con Il Malborghetto, Un luogo riscoperto ai piedi della Rocca.

L’ incontro è dedicato alla zona a nord della fortezza, di recente riaperta in seguito alla realizzazione di un giardino attrezzato per spettacoli e con giochi per i più piccoli. Una passeggiata attraverso l’area cha celato per secoli le testimonianze della millenaria storia di Spoleto, dall’Età del Bronzo fino all’epoca carceraria.

L’appuntamento è presso la Biglietteria della Rocca Albornoz. La quota di partecipazione è di € 5,00

è consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0743 224952 o scrivere all’email spoleto@sistemamuseo.it