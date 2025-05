Il Maggio dei libri. Presentazione del libro “Una luce in soffitta” di Shel Silverstein

In occasione della quattordicesima edizione de Il Maggio dei libri, sabato 24 maggio alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto, a Palazzo Mauri, si terrà la presentazione del libro “Una luce in soffitta” di Shel Silverstein, tradotto da Damiano Abeni e edito da Orecchio acerbo.

Interverranno il vicesindaco e assessore alla cultura Danilo Chiodetti per i saluti istituzionali, il traduttore Damiano Abeni e la poetessa Moira Egan.

Ad impreziosire l’incontro ci saranno alcune bambine e bambini che leggeranno delle filastrocche tratte dal libro. Alcuni dei “giovani lettori” frequentano le classi quinte del 2° Circolo Didattico di Spoleto, tra i partner del Patto locale per la lettura.

“Nella soffitta di Shel Silverstein potete incontrare Dario Alcontrario, Anna Imbronciata, l’Iochi con il Giustocosa, Donato Sordo, l’Uomo girevole e avvolgibile e, se vi viene fame, troverete un ottimo brasato di faccia, ma… aprite con cautela il frigorifero di Shel! Potreste svegliare un orso polare infreddolito e moooolto stanco!

Irriverente, esilarante e sempre dalla parte dei bambini, ecco Shel Silverstein. Un gigante.

​“Una luce in soffitta” è il primo libro per ragazzi che arrivò nella classifica dei best sellers del New York Times dove rimase per ben 182 settimane! Finalmente questo capolavoro arriva anche in Italia, nella straordinaria traduzione di Damiano Abeni”.