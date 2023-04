Il Maggio dei Libri a Spoleto celebra i 50 anni di “The Dark Side of the Moon”

Il racconto di uno dei dischi più iconici di sempre attraverso la presentazione di un libro e l’esposizione di rare edizioni in vinile del capolavoro dei Pink Floyd | Sabato 20 maggio, ore 17.00, Biblioteca “G. Carducci”

Il Maggio dei Libri 2023 a Spoleto celebra i 50 anni di “The Dark Side of the Moon”, il capolavoro dei Pink Floyd che è non solo uno dei dischi più influenti della mitologia rock, ma una vera e propria icona culturale, una pietra miliare musicale e un oggetto di culto.

“Collecting The Dark Side of the Moon” è il titolo dell’incontro, in programma sabato 20 maggio alle ore 17.00, nel seicentesco palazzo Mauri, sede della biblioteca “G. Carducci”, per raccontare storie, protagonisti, canzoni, segreti, curiosità, impatto sull’immaginario collettivo del capolavoro floydiano e che vedrà dialogare Stefano Tarquini e Nino Gatti, due membri fondatori dei “Lunatics”, gruppo di studiosi e collezionisti, ormai punto di riferimento internazionale per gli appassionati dei Pink Floyd. Modererà l’incontro Roberto Quirino, collezionista, esperto di musica e socio fondatore dell’associazione Spoleto Back Beat.

A palazzo Mauri sarà esposta una selezione di rarissime edizioni in vinile di “The Dark Side of the Moon” provenienti da tutto il mondo. L’esposizione viene allestita in occasione dell’incontro per celebrare l’uscita dell’ultimo libro di Stefano Tarquini “Any Colour You Like – The Dark Side Of The Moon On Vinyl”, un volume in edizione limitata, di oltre 1000 immagini, che illustra le 700 varianti conosciute del capolavoro dei Pink Floyd su vinile: dalla prima edizione britannica del marzo 1973 con etichette a prisma blu pieno, alle stampe più oscure del Nicaragua e del Mozambico. Stefano Tarquini, alias MrPinky, è uno dei maggiori collezionisti al mondo di vinili floydiani.

Altro collezionista ed esperto a livello internazionale, Nino Gatti racconterà la vicenda musicale di “The Dark Side of the Moon”, collocandola all’interno del percorso creativo dei Pink Floyd, affrontando la densità compositiva e sonora dell’album, spiegandone le tecniche di registrazione avanguardistiche, affrontando il suo portato sperimentale e misurandone l’enorme influenza ed eredità culturale, attraverso un viaggio multimediale fatto di immagini, documenti, materiali inediti e memorabilia.

Vista la singolarità dell’evento, la partecipazione del pubblico è gratuita ma con obbligo di prenotazione: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) del Ministero della Cultura in collaborazione con importanti istituti culturali. L’evento rientra tra le attività integrate per la promozione del libro e della lettura elaborate dal Comune di Spoleto e finanziate dal CEPELL con il bando “Città che Legge 2021”.

Il Club dei Lunatics (www.thelunatics.it) che raduna alcuni tra i maggiori collezionisti italiani dei Pink Floyd, la cui esperienza “sul campo” risale, in qualche caso, ai pionieristici anni ’70, svolge attività culturale con la partecipazione e l’organizzazione di mostre a tema ed eventi musicali, documentati e promossi attraverso il sito ufficiale. Nel 2012 è stato pubblicato il bestseller “Pink Floyd. Storie e segreti” (Giunti), primo libro a firma collettiva del gruppo, seguito due anni più tardi da “Il fiume infinito. Tutte le canzoni dei Pink Floyd” (Giunti, 2014). La collaborazione attiva con Adrian Maben, regista del film culto “Pink Floyd Live at Pompeii”, ha portato alla pubblicazione del terzo libro “Pink Floyd a Pompei. Una storia fuori dal tempo” (Giunti, dicembre 2016). Dal 2018 i Lunatics collaborano a “The Pink Floyd Exhibition”, la prestigiosa mostra ufficiale itinerante della band (curata da Aubrey Powell di Hipgnosis), con l’esposizione di alcuni pezzi rari della propria collezione, presentati finora nelle sedi di Roma, Dortmund e Madrid. I Lunatics sono: Nino Gatti, Stefano Girolami, Danilo Steffanina, Stefano “MrPinky” Tarquini, Riccardo Verani.