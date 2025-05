Il Maggio dei Libri 2025. Primi appuntamenti

Torna la campagna nazionale di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) del Ministero della Cultura, a cui anche quest’anno aderisce il Comune di Spoleto proponendo una serie di iniziative volte a sottolineare l’insostituibile valore della lettura quale elemento chiave di crescita personale, culturale e civile.

Organizzato dalla biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto, dove si svolgeranno tutti gli incontri già programmati, il Maggio dei Libri è un percorso ideato per tutte le fasce d’età, che, attraverso la lettura e presentazioni di libri, potranno esplorare nuovi mondi, culture e idee ed acquisire conoscenze su una vasta gamma di argomenti.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 9 maggio alle 17.30 e sarà la presentazione di “Cuore di Fuoco”, un romanzo di Sabrina Galanti (Einaudi Ragazzi). Dopo i saluti istituzionali di Danilo Chiodetti, vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle culture del Comune di Spoleto, interverranno Battistina Vargiu, dirigente scolastica e Mario Lucidi, dirigente scolastico e scrittore, che dialogheranno con l’autrice. Modera Laura Frascarelli e parteciperanno i giovani lettori de “La tana del bianconiglio”.

“Ernst Jünger il soldato Alchemico” è il titolo del secondo appuntamento in programma sabato 10 maggio alle ore 17.00. La conferenza-dialogo sarà tenuta dall’autore del libro Ludovico Feola che dialogherà con Yuri Di Benedetto, presidente dell’Associazione culturale Aurora. L’iniziativa rientra nell’ambito di Libraltura, il progetto organizzato dall’Associazione Aurora (capofila) e dalle librerie Clexidra, Mondadori e Ubik di Spoleto.

Lunedì 12 maggio alle ore 11.30 è in programma “La leggenda dello scudo scarlatto”, presentazione del libro di Simonluca Carletti, a cui parteciperà il vicesindaco Danilo Chiodetti e saranno letti passi del testo da Maurizio Armellini e Marina Antonini.

L’iniziativa è uno degli appuntamenti conclusivi del progetto“BIBL_YOU: giovani energie in biblioteca”, che ha visto la realizzazione di una serie di azioni, rivolte alla fascia d’età tra i 14 e i 35 anni, per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile all’interno della biblioteca attraverso laboratori e letture collettive. Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e realizzato grazie ad una co-progettazione che ha coinvolto anche l’Associazione culturale TEUDE e le associazioni Il filo rosso, L’uovo di Colombo e La Mama Umbria.

“Un libro tra di noi: strategie per favorire lo sviluppo comunicativo nei primi anni di vita​” è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 13 maggio alle ore 16.00, nel corso del quale verrà approfondita l’importanza del libro come strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo comunicativo e linguistico dei bambini. Attraverso discussioni e suggerimenti pratici, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire strategie efficaci per trasformare la lettura in un momento di condivisione e dialogo. L’incontro è un’occasione per arricchire il proprio approccio educativo e per creare legami più profondi con i più piccoli, sfruttando il potere delle parole.

L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che sono interessati a sostenere lo sviluppo dei bambini in età prescolare.

All’incontro interverranno Danilo Chiodetti, vicesindaco del Comune di Spoleto per i saluti istituzionali e le logopediste presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, USL Umbria 2 – Distretto di Spoleto., Marina Silvestrini e Rita Mocco.

Durante l’evento sarà attivo il servizio “Punto Digitale Facile”, dove i facilitatori digitali del Comune di Spoleto illustreranno tutte le attività dedicate alle famiglie e verrà offerto supporto per le iscrizioni online, per la compilazione di domande per bonus e agevolazioni e per l’accesso ai principali servizi digitali. Un’opportunità per ricevere assistenza pratica e semplificare l’uso delle tecnologie nella vita quotidiana.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito del Progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”, realizzato dalla biblioteca comunale “G. Carducci” e dal Consultorio familiare di Spoleto, da novembre 2022 ed inserito nel Programma Nati per Leggere, finalizzato a sensibilizzare le donne in gravidanza e le famiglie in generale sull’importanza della lettura come determinante di salute per i propri bambini, a promuovere la pratica della lettura ad alta voce in famiglia, a stimolare la frequentazione e la conoscenza dei servizi della biblioteca e la conoscenza dei libri adatti per le varie fasi di crescita del bambino.

Mercoledì 14 maggio alle ore 17.00 è in programma “Share the process”, un pomeriggio dedicato ad artisti ed artiste emergenti, con la partecipazione di Giorgia Fagotto Fiorentini, “Inceldom, condizione Incel”, Silvio Impegnoso, Lisa Tonelli e Michelangelo Bellani, “Dialogo sopra ai due massimi sistemi del mondo”. L’appuntamento è organizzato da La Mama Umbria International, L’Uovo di Colombo e Il Filo Rosso. Anche questa iniziativa è uno degli appuntamenti conclusivi del progetto“BIBL_YOU: giovani energie in biblioteca”.

Giovedì 15 maggio alle ore 17.00 sarà invece la volta di “Super lettori in azione!”, ultimo incontro del progetto ‘Leggimi e… leggimi ancora!’, frutto della collaborazione tra la biblioteca comunale e il secondo Circolo Didattico di Spoleto per la promozione della lettura ad alta voce ai bambini dai 0 ai 6 anni. Questa volta saranno i bambini delle classi quarte delle scuole primarie del secondo Circolo Didattico ad incontrare i piccoli e a leggere loro le storie in qualità di lettori “in erba”.

L’iniziativa sarà un’occasione importante di condivisione e di crescita al fine di trasmettere ai più piccoli, in uno scambio tra pari, l’interesse e l’amore per la lettura.

Il progetto ‘Leggimi e… leggimi ancora!’ che si colloca nell’ambito del programma Nati per Leggere, giunto alla seconda edizione, ha visto, nei 7 incontri organizzati nel corso dell’anno in biblioteca e negli asili del secondo Circolo Didattico di Spoleto (Morro, Collodi, Villa Redenta, Protte, Maiano, San Brizio), la partecipazione di 345 tra bambini da 0 ai 6 anni e adulti, 30 insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria del secondo Circolo Didattico di Spoleto, alcune insegnati dei nidi comunali volontarie NpL e il personale della biblioteca.