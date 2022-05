Il Maestro Marco Boemi a Spoleto inaugura le masterclass del Lirico Sperimentale

In corso anche le libere audizioni

Nella giornata di ieri e oggi, venerdì 6 e sabato 7 maggio, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha previsto un’intera sessione di ulteriori Libere Audizioni legate al Concorso, che stanno svolgendo al termine, registrando come sempre una grande affluenza, con candidati provenienti anche da paesi lontani come il Cile, l’Argentina, la Corea del Sud, il Giappone, l’Australia, il Canada e la Siberia. I cantanti, sommati a quelli già esaminati durante le giornate del Concorso, hanno raggiunto la cifra record di 198. La Giuria era composta dal Maestro Michelangelo Zurletti e dal Prof. Enrico Girardi, rispettivamente direttore e condirettore artistico dell’Istituzione; al pianoforte sedevano i Maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim.

Ma le attività del Lirico proseguono incessantemente. Oggi stesso avrà inizio la prima delle numerose Masterclass del Corso di Avviamento al Debutto 2022, protagonista il Maestro Marco Boemi, immancabile e prezioso ospite dello Sperimentale da diversi anni.

Marco Boemi, direttore e pianista, con una laurea in legge conseguita all’Università la Sapienza di Roma, nel corso di più di 25 anni di carriera ha lavorato con 3 generazioni di grandi cantanti. Tra questi, nomi stellari della lirica come Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Anna Netrebko, Rolando Villazon, Luca Salsi, Renato Bruson, Raina Kabaivanska e Roberto De Candia, solo per citarne alcuni.

Si è esibito per moltissimi teatri ed organizzazioni quali la Scala di Milano, l’Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo, il Regio di Parma, il Verdi di Trieste, il Regio di Torino, il Politeama di Palermo e il Bellini di Catania; ma anche, all’estero, la Suntory Hall a Tokyo, la Bayerische Staatsoper, la Sostakovic Hall di San Pietroburgo, il Konzerthaus di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, l’Opera Bastille di Parigi.

E proprio i celeberrimi baritoni Renato Bruson e Roberto De Candia saranno i mattatori delle successive Masterclass spoletine. Ed insieme ad altri nomi prestigiosi del panorama lirico musicale, come Marina Comparato, Carmela Remigio, Enza Ferrari e Raffaele Cortesi, prepareranno i giovani Cantanti vincitori del concorso dello Sperimentale al tanto atteso debutto nella 76ma Stagione 2022, i cui biglietti sono già in vendita sul circuito https://ticketitalia.com/76-stagione-lirica-sperimentale-2022