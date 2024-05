Il Maestro bulgaro Nicola Ghiuselev al caffè letterario del sansi Spoleto fino al 26 giugno

Il maestro e basso bulgaro Nicola Ghiuselev sarà celebrato e ricordato al caffè letterario del sansi di Spoleto con mostra a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti.

La mostra evento sarà presentata giovedì 30 maggio alle ore 17 al caffè letterario del sansi con la partecipazione straordinaria di Anna Maria Petrova ( vedova del maestro) attrice, poetessa e giornalista che leggerà sia degli scritti sia dei versi in ricordo del grande musicista bulgaro.

Alla presentazione parteciperanno Luca Filipponi, Paola Biadetti, Anna Maria Petrova, Sandro Costanzi, critico e storico dell’arte, Emanuela Mari che effettuerà una performance musicale, Maria Cristina Mancini, giornalista e critica d’arte.

Alla manifestazione parteciperà in via straordinaria l’artista Toscano Salvatore Magazzini farà delle anticipazioni per le attività in collaborazione con il Menotti art festival Spoleto. Lo stesso artista ha firmato la copertina della Fiera letteraria 2024 ( in uscita

a novembre) e lo stesso sarà protagonista in occasione del 67° Festival dei Due Mondi di una importante mostra personale sempre al caffè letterario del sansi a Spoleto.

Grandi aspettative per gli eventi in programma durante il festival dei due Mondi come il Premio Spoleto art festival del 6 Luglio ed il progetto dei poeti senza Frontiere del 13 Luglio, mentre sono in corso lo Spoleto Meeting Art Bruxelles e lo Spoleto Meeting Art Speciale Biennale di Venezia 60A Edizione.