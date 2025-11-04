Il Lirico Sperimentale presenta l’archivio di Nera Marmora al Circolo Il Drago di Terni

Dopo aver dedicato un Pomeriggio a Spoleto, il Teatro Lirico Sperimentale presenta a Terni – città natale di Nera Marmora – il prezioso archivio dedicato al celebre soprano, oggi conservato al Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Circolo “Il Drago” di Terni, intende restituire alla città la memoria di una delle più belle voci umbre del primo Novecento. Nera Marmora, pseudonimo di Gina Palmucci (Terni, 3 giugno 1891 – Roma, 15 aprile 1924), calcò i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e sudamericani, in particolare in Argentina, Brasile e Cile, distinguendosi per eleganza e sensibilità interpretativa.

Il suo archivio personale – donato dagli eredi e accolto dallo Sperimentale nel giugno 2024 – raccoglie materiali di grande valore storico e documentario: spartiti e dischi in cartone del primo Novecento, locandine e programmi di sala del periodo 1917–1921, ritagli di giornale, costumi di scena, scarpe e accessori originali. Tra i documenti più preziosi, un autografo di Giacomo Puccini con la dedica: «Alla distinta artista Signorina Marmora, soave interprete di Mimì» (Orbetello, 1920).

Durante l’incontro interverranno Alberto Cagnoli (figlio di Bruno Cagnoli, biografo di Nera Marmora), Raffaella Clerici (archivista, Centro studi “Belli-Argiris”) e Luca Venzano (pronipote di Nera Marmora). A seguire, il fisarmonicista Fabio Ceccarelli – interprete delle musiche di Carpi, Rota e Morricone e solista nella colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni – renderà omaggio al soprano con un breve intervento musicale.

Ingresso libero su prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail info@circoloildrago.it.