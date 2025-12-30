Il Lions Club Spoleto tra solidarietà, premi e iniziative per il nuovo anno

In occasione delle festività natalizie il lions club Spoleto ha raccolto provviste alimentari che ha donato alla mensa della Misericordia della Caritas consegnandole la vigilia di Natale. Il club cittadino ha rinnovato anche la collaborazione con l’associazione cittadina di Volontariato Vincenziano provvedendo ad aggiungere ai viveri e a quanto costantemente donato dalle volontarie, un giocattolo per i bambini delle famiglie assistite. In occasione poi dello scambio degli auguri del club, la presidente Anna Picchi, dopo aver ricordato le iniziative e i progetti in itinere e quelli che prenderanno avvio con il nuovo anno, insieme ai soci e alle loro famiglie ha accolto anche il passaggio di Babbo Natale, che, come ogni anno, non ha mancato di distribuire doni ai bambini presenti, che lo attendevano con grande emozione e trepidazione. Durante la serata di festa e’ stato celebrato anche il prestigioso riconoscimento conseguito dal club per quanto realizzato a livello locale e distrettuale nella precedente annata lionistica. Il Past President Massimo Sabatini ha infatti condiviso con i soci il premio, ricevuto in occasione del congresso distrettuale d’autunno a Cagliari, del “Leone d’Oro”, essendosi distinto per le numerose e significative iniziative ed i service realizzati durante la sua presidenza.

I primi giorni del nuovo anno il club proseguirà le proprie attività: volendo favorire occasioni per creare legami internazionali e far conoscere nuove culture, domenica 4 gennaio ospiterà in città un nutrito gruppo di ragazzi provenienti da tutto il mondo che stanno soggiornando in Italia in occasione del “Campo Italia invernale”, nell’ambito del service Campi e Scambi Giovanili, programma che permette ai giovani tra i 15 e i 22 anni di vivere esperienze uniche attraverso soggiorni in campi e famiglie ospitanti. Sabato 10 gennaio invece saranno accolti in città i soci del vicino club Sangemini Terni dei Naharti per trascorrere insieme un pomeriggio di amicizia, cultura e solidarietà con raccolta fondi che sarà devoluta alla Fondazione LCIF.