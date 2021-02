Il Lions Club Spoleto sempre attivo sul fronte della solidarietà

Dai Lions sostegno alle famiglie in difficoltà e donazioni per l’ospedale

Nel 2020 il Lions Club Spoleto ha cercato di stare vicino alle necessità dei propri concittadini, grazie ad una collaborazione del Gruppo Gabrielli , acquistando e poi donando dei buoni spesa dal valore di 50 € ciascuno.

Le donazioni sono state numerose durante i lunghi mesi della pandemia , a iniziare da fine marzo con le prime 11 cards consegnate a Don Edoardo Rossi direttore della Caritas diocesana , donazioni che si sono ripetute più volte durante l’anno.

Altre 11 cards sono state consegnate al responsabile del Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota, mons Eugenio Bartoli ,con il quale il club collabora e sostiene.





Fuori comune , il Club ha collaborato anche con il Comune di Campello sul Clitunno. Anche qui i buoni spesa sono destinati alle persone del territorio che affrontano un periodo di difficoltà. Nel mese di dicembre i Lions hanno aiutato in maniera diretta una famiglia spoletina in difficoltà segnalata da un socio.

A maggio 2020, sono stati donati all’ospedale San Matteo degli Infermi due sistemi di monitoraggio per funzioni vitali e materiale protettivo per un valore di circa 12000 Euro.

Il 2021 del Lions Club è iniziato pensando al Patrono San Ponziano al quale il club è legato anche dal “Crocifisso Maestro di San Ponziano” del 1325, di cui il club contribuì al restauro nel 2017, chiedendo la sua intercessione su tutti i soci del club e la popolazione tutta.

Purtroppo la situazione ancora non tende a migliorare e quindi anche il Lions club di Spoleto continuerà ad aiutare nei metodi consentiti.

“Il pensiero più profondo – si legge in una nota del club – va ai soci e alle persone che hanno dovuto affrontare in prima persona questo terribile virus, qualcuno lasciandoci anche, e a tutti coloro che da sempre stanno aiutando e rischiando in prima persona facendo il loro meglio e vorremmo sinceramente ringraziarli uno ad uno“.