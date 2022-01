“Il Liceo incontra”, secondo appuntamento all’IIS Sansi Leonardi Volta

Roberto Ricci, Presidente dell’INVALSI. Educare: facciamo il punto

Al via il secondo appuntamento per le iniziative formative 2021/’22 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto.

Siamo al secondo anno di un ciclo di incontri, tutti on line, rivolti ai docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza nel corso dei quali verranno affrontate diverse tematiche.

In questa occasione il liceo incontra il Dottor Roberto Ricci, Presidente dell’INVALSI, il quale si occupa di ricerche sulla rilevazione degli apprendimenti, negli ultimi anni si è occupato anche delle ricerche internazionali sulla rilevazione degli apprendimenti come Ocse-Pisa sulle quali ha pubblicato diversi articoli e monografie.

Il Dott. Roberto Ricci interverrà sul tema: “L’importanza della valutazione per lo studente”.

A che serve ad uno studente essere valutato? Che significa valutare? Quali sono gli equivoci e gli elementi di fragilità nel sistema di valutazione della scuola superiore? Quale approccio alla valutazione deve essere veicolato dall’insegnante?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi che verranno affrontati e che stanno a cuore a tante e a tanti di noi.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 12 gennaio dalle ore 17,00 alle ore 18,30.

Il video-incontro potrà essere seguito da tutti gli interessati sul Google meet

https://meet.google.com/sdi-pzdh-vzw

Si invita la cittadinanza a partecipare.