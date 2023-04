Il liceo incontra Pierluigi Brustenghi, neurologo

“Come l’uso dei social modifica il cervello”

Al via il quarto appuntamento su “Alcune questioni fondamentali sulla formazione” per le iniziative formative 2023 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto.

Si tratta di un ciclo di incontri rivolti ai docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza nel corso dei quali verranno affrontate diverse tematiche.

In questa occasione il liceo incontra il neurologo Pierluigi Brustenghi.

Si è occupato di neuropsicologia dei processi cognitivi e dell’influenza dei social media sui processi cognitivi del cervello e delle relazioni umane.

Sappiamo che c’è stato un cambio di paradigma nella concettualizzazione dei media. All’inizio, negli anni Sessanta, sono stati pensati come mezzi, poi sono diventati ambienti.

Oggi abbiamo un nuovo cambiamento di prospettiva, per cui l’ambiente è la rete e i media si possono pensare come tessuto connettivo, sistema nervoso della nostra cultura attraverso il quale comunichiamo, produciamo contenuti culturali, costruiamo ed esprimiamo le nostre identità, trasmettiamo valori, ci relazioniamo.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 12 aprile dalle ore 15,30 alle ore 17 nella sede centrale di pazza Carducci n.1 Spoleto.

All’esperto sarà possibile rivolgere domande da parte dei presenti all’interno del dibattito.

Si invita la cittadinanza a partecipare.