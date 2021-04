Il Liceo incontra Loredana Lipperini

Nuovo appuntamento al Sansi Leonardi Volta di Spoelto

Continua il ciclo di incontri online organizzato dal polo liceale spoletino e rivolto a tutti i docenti, agli studenti, alle famiglie e a quanti siano interessati.

Un nuovo appuntamento si terrà mercoledì 21 aprile alle ore 17,00 con il la scrittrice Loredana Lipperini, giornalista e conduttrice radiofonica della trasmissione Fahrenheit di RAI Radio3. La scrittrice verrà intervistata dalle nostre studentesse e dai nostri studenti sui temi affrontati nel suo ultimo romanzo “La notte si avvicina”.

Il video-incontro potrà essere seguito liberamente sul canale YouTube della scuola (come sarà descritto sul sito www.liceospoleto.edu.it e sui social).

Si invita l’intera cittadinanza a partecipare a questo importante momento di formazione e di promozione della cultura, perché la cultura stessa non rimanga mai distante, convinti che ogni iniziativa che la sostenga possa rappresentare un momento di crescita per tutta la comunità.