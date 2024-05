Il Liceo incontra il professore Carlo Rondini “Riscaldamento climatico. L’ultimo spenga la luce”

Siamo giunti all’ultimo appuntamento delle iniziative formative 2024 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto.

Il ciclo di incontri rivolti a docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza ha affrontato diversi argomenti inerenti formazione, didattica, attualità.

In questa occasione il liceo incontra lo zoologo prof. Carlo Rondinini, dell’Università La Sapienza di Roma.

Al centro del suo intervento una tematica di indiscutibile attualità: il cambiamento climatico, la azioni possibili, le posizioni emotive e razionali che ci coinvolgono e ci prospettano disegni alternativi di presente. Ma soprattutto di futuro.

I ragazzi del nostro presente sono i protagonisti di una crisi innegabile e saranno i cittadini che in prima persona vivranno il domani, frutto delle scelte di oggi. Molte le linee di pensiero, le conclusioni a volte troppo facili, le proposte a volte poco sostenibili, per intraprendere il cammino che conduca tutti noi verso un futuro possibile. La scienza ci offre le sue risposte: il prof Rondinini ne sarà portavoce, facendo luce su quanto e come è ancora possibile credere nell’equilibrio fra destino dell’umanità e destino del pianeta Terra.

L’appuntamento è previsto per venerdì 24 maggio dalle ore 16 nella Sala Capitolare del Liceo Artistico di Spoleto, Piazza XX Settembre.

Al professore sarà possibile rivolgere domande da parte dei presenti all’interno del dibattito.

Si invita la cittadinanza a partecipare.