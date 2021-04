Il “liceo incontra” il latinista Prof. Ivano Dionigi

L’incontro si svolgerà in modalità online e potrà essere seguito da tutti gli interessati sul canale YouTube dell’ Istituto Sansi Leonardi Volta

Proseguono gli appuntamenti di “Liceo incontra” promossi dall’ Istituto Sansi Leonardi Volta di Spoleto che il 16 aprile alle ore 17 ospiterà l’illustre latinista, già Rettore dell’Università di Bologna, Prof. Ivano Dionigi.

L’evento intende fornire spunti di riflessione per il presente alla luce della sapienza dei Greci e dei Romani i cui precetti fondanti sono trattati nel recente volume del prof. Dionigi dal titolo Segui il tuo demone. Il relatore si confronterà con gli studenti e i docenti sulla inesauribile attualità dei classici, i grandi competenti in umanità, ancora capaci di insegnare, affascinare e interpellare le nostre coscienze.

L’incontro si svolgerà in modalità online e potrà essere seguito da tutti gli interessati sul canale You Tube della scuola.

