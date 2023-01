Il liceo incontra Ignazio Punzi, psicoterapeuta familiare e formatore “Nel segno della relazionalità”

Mercoledì 25 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 17 nella sede centrale di pazza Carducci n.1 Spoleto

Al via il primo appuntamento su “Alcune questioni fondamentali sulla formazione” per le iniziative formative 2023 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto.

Si tratta di un ciclo di incontri rivolti ai docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza nel corso dei quali verranno affrontate diverse tematiche.

In questa occasione il liceo incontra Ignazio Punzi, psicoterapeuta familiare e formatore.

Si è occupato di problemi di grave marginalità lavorando con persone senza fissa dimora, ha coordinato un progetto dopo il terremoto a l’Aquila per la cura dei bambini con disturbo da stress post-traumatico. Collabora anche con diversi enti tra cui Caritas Italiana e è autore di vari testi.

Da un modello di educazione normativo a quello affettivo: stiamo forse abdicando a qualcosa? Come coltivare relazioni educative. Credere nelle possibilità offerte dal futuro per emanciparsi dal passato: una bussola per tempi difficili. Questi sono solo alcuni degli interrogativi che verranno affrontati e che stanno a cuore a tante e a tanti di noi.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 25 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 17 nella sede centrale di pazza Carducci n.1 Spoleto.

Allo psicoterapeuta sarà possibile rivolgere domande da parte dei presenti all’interno del dibattito.

Si invita la cittadinanza a partecipare.