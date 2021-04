Quale inclusione possibile?

Al via il quinto appuntamento per le iniziative formative 2021 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto

Si tratta di un ciclo di incontri, tutti online, rivolti ai docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza nel corso dei quali verranno affrontate diverse tematiche.

In questa occasione il liceo incontra Giovanni Magoni, psicologo e psicoterapeuta, specialista delle problematiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e curatore di svariati progetti per l’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).

L’incontro avrà il titolo “Educare: facciamo il punto. Quale inclusione possibile?” e verterà sulle problematiche di alunni BES in età scolare.

L’appuntamento è previsto per lunedì 26 aprile dalle ore 17 alle ore 19. Il video-incontro potrà essere seguito da tutti gli interessati sul canale YuoTube della scuola, seguendo le indicazioni fornite nel sito www.liceospoleto.edu.it e sui social.

Allo psicoterapeuta saranno rivolte domande da parte dei docenti e dei genitori presenti.

Si invita la cittadinanza a partecipare