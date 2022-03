“Il Liceo Incontra”, appuntamento con lo scenografo pittore Rinaldo Rinaldi

Al via il terzo appuntamento per le iniziative formative 2021/22

dell’IIS Sansi Leonardi Volta Spoleto



Siamo al secondo anno di un ciclo d’incontri culturali, tutti online, rivolti a docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza.

In questa occasione il liceo incontrerà lo scenografo

Rinaldo Rinaldi, figura di rilievo del panorama teatrale italiano che vanta numerose collaborazioni con illustri personaggi quali: Ronconi, Palli, Greenawey, Pizzi, Frigerio e molti altri.

Lo scenografo Rinaldi ci condurrà in un mondo effimero, dove le stelle possono essere toccate e i mari rivestirsi di rosso fuoco. Luoghi dove il mondo visibile e invisibile si toccano e si urtano, in quei mondi dove un uomo può possedere tutto ciò che desidera e immagina.

L’appuntamento è previsto martedì 22 marzo dalle ore 17 alle ore 19. Il video-incontro potrà essere seguito da tutti gli interessati su Google meet, link https://meet.google.com/oju-kcsp-itio

o seguendo le indicazioni che saranno fornite nel sito www.liceospoleto.edu.it e sui social.

Gli studenti del liceo artistico formuleranno delle domande allo scenografo, a cui si aggiungeranno sorprese, idee e altrettanta teatralità progettata dai ragazzi del corso di scenografia.

Si invita la cittadinanza a partecipare