“Il Liceo incontra”, al via le nuove iniziative formative 2021 dell’IIS Sansi Leonardi Volta

Daniele Mencarelli, premio strega giovani 2020 inaugura il calendario degli appuntamenti



Dal mese di gennaio 2021 parte la serie di iniziative formative denominate “Il Liceo incontra”. Si tratta di un ciclo di incontri, tutti online, rivolti ai docenti, agli studenti, alle famiglie e all’intera cittadinanza, durante i quali si affronteranno molteplici e svariate tematiche. L’auspicio degli ideatori e promotori della iniziativa, docenti componenti la commissione formazione dell’I.I.S. Sansi Leonardi Volta, è che la proposta possa costituire un “itinerario virtuale” di riflessione, di approfondimento culturale e critico per la scuola e il territorio in cui essa è inserita.

Primo appuntamento mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 17,00. Protagonista sarà lo scrittore Daniele Mencarelli, già rivelatosi al grande pubblico con il romanzo La casa degli sguardi e vincitore per l’anno 2020 del premio Strega giovani con il suo nuovo romanzo Tutto chiede salvezza.

Il video-incontro potrà essere seguito da tutti gli interessati sul canale YouTube della scuola seguendo le indicazioni che saranno fornite nel sito www.liceospoleto.edu.it e sui social. All’autore saranno rivolte domande dagli studenti delle classi del liceo direttamente coinvolte nella iniziativa, tramite i propri rappresentanti portavoce.

Iniziativa virtuale e virtuosa insieme, non dal vivo ma viva nella sua essenza, valido momento di formazione e aggiornamento per i docenti ma anche e soprattutto occasione esclusiva per gli studenti di questo millennio e di questo periodo. L’emergenza ha a suo carico la responsabilità di aver separato, allontanato, per certi aspetti disumanizzato la scuola e gli apprendimenti: ma non si è voluto rinunciare alla potenzialità di sconfinare in territori e mondi apparentemente lontani e difficili da raggiungere, che il web invece avvicina, rivelandosi contenitore di contatti esclusivi, come quelli con i protagonisti del panorama culturale e letterario più acclamati e in vista del periodo.

A breve sarà aggiornato il calendario degli incontri successivi.

Rimandando di nuovo al sito dei Licei spoletini (www.liceospoleto.edu.it) per le modalità di collegamento alla diretta you tube del 20 Gennaio, si invita la cittadinanza a partecipare.